Servizi di Ordine Pubblico per “BRESCIA PRIDE”, incontro di Campionato tra Union Brescia e Pro Vercelli, Concerto di Umberto Tozzi e Corteo Religioso Islamico

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 8 settembre 2025 – Anche nello scorso fine settimana e sino alla mattinataodierna, disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori – così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – sono stati effettuati specifici servizi di prevenzione generale a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’ottica di garantire alla cittadinanza la fruibilità di tutti gli spazi urbani.

Oltre a ciò, sempre nelle serate di venerdì e di sabato e sino a notti inoltrate, nelle vie del Centro storico sono stati effettuati i consueti servizi straordinari cc. dd. “ anti Movida Violenta ”, che hanno visto impegnati Unità Operative di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, integrati dai Militari dell’Operazione “ Strade Sicure ” e con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e della POLFER .

La Città di Brescia, quindi, sin dalla serata di venerdì scorso è stata teatro di numerosi controlli effettuati da oltre 60 donne ed uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine e finalizzati, come nelle fasi precedenti, alla prevenzione ed al contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità predatoria in generale.

Tutto il dispositivo di sicurezza sopra illustrato è stato integrato con i servizi di ordine pubblico interforze che sono stati disposti nel fine settimana sempre dal Questore, in particolare i tre che hanno riguardato gli eventi con maggiore affluenza che hanno interessato il nostro Capoluogo: il “ BRESCIA PRIDE ” (al quale hanno preso parte oltre 11.000 persone), l’ incontro di Calcio valido per il Campionato di Serie C tra l’”Union Brescia” e la “Pro Vercelli”, il Concerto del cantante Umberto Tozzi in Piazza Loggia e la manifestazione religiosa islamica di domenica, con un Corteo per le vie cittadine che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 fedeli.

Tutti questi eventi, nonostante l’enorme affluenza di pubblico, si sono svolti in maniera pacifica , senza il benché minimo incidente .

Nel corso dei servizi interforze sono state attenzionate dalle Forze di Polizia le zone dell’ Autostazione , della Stazione Ferroviaria e le vie limitrofe – grazie alla efficace azione di prevenzione messa in atto dalla POLFER –, di Via Milano, Via Corsica, Via delle Battaglie, Via Togni, Piazza Arnaldo, Piazza della Repubblica, zona del Carmine, “Parco Gallo”, “Parco Polivalente” e “Parco Tarello”, nonché tutte le vie del Centro storico.

Speciale attenzione è stata riservata, nel corso dei predetti servizi, a quelle aree ove solitamente si è registrata la presenza di soggetti dediti allo spaccio di droga così come a quelle segnalate dalla cittadinanza, anche attraverso l’Applicazione ufficiale della Polizia di Stato YOUPOL , utilizzate quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite. Inoltre, sono stati effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze presso alcuni Pubblici Esercizi solitamente frequentati da soggetti pregiudicati.

Complessivamente – anche nel corso dei 7 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 12 Esercizi Pubblici, 89 autoveicoli e 291 persone, di cui 117 stranieri e 92 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative – alle quali hanno collaborato, per le parti di rispettiva competenza, anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura – il Questore ha adottato i seguenti Provvedimenti:

5 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Brescia) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale;

3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

3 Divieti di Accesso alle aree Urbane del Centro Città (DACUR) – a carico di altrettanti individui pregiudicati, cittadini italiani, resisi responsabili di atteggiamenti molesti e provocatori nei confronti di altre persone;

a carico di altrettanti individui pregiudicati, cittadini italiani, resisi responsabili di atteggiamenti molesti e provocatori nei confronti di altre persone; 5 Decreti di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore, nei confronti costoro, ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, essi verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“Continuano in maniera sistematica, come nei fine settimana precedenti, le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di Parchi ed aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite – ha evidenziato il Questore Sartori al termine dell’operazione –. Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Brescia diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. La collaborazione dei cittadini, delle Associazioni, delle Organizzazioni di categoria e delle alte Istituzioni operanti nei vari settori a servizio della collettività è essenziale per meglio orientare le attività di controllo sul territorio, garantendo un innalzamento della sicurezza effettiva e di quella percepita”.