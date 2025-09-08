Sicurezza in acqua: open day della Croce Rossa alla Darsena di Milano

Prevenire, soccorrere, salvare. Un’occasione unica per vivere da vicino l’impegno della Croce e acquisire competenze utili per la salute e la prevenzione.

Milano 8 settembre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale del Primo Soccorso, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano organizza una dimostrazione, aperta al pubblico, di soccorso in acqua presso la Darsena di Milano, sabato 13 settembre, dalle 14:00 alle 19:00.

L’iniziativa nasce dai recenti episodi di cronaca legati ad annegamenti nei fiumi e nei laghi lombardi, che ricordano l’importanza di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

Protagonisti saranno gli OPSA – Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua, volontari della Croce Rossa specializzati nel soccorso acquatico. Con mezzi nautici, dispositivi di salvataggio e tecniche avanzate di intervento, gli OPSA garantiscono sicurezza e prevenzione in ambiente acquatico, dal mare ai fiumi, anche in caso di esondazioni e allagamenti.

Durante la giornata, i cittadini potranno assistere e partecipare a dimostrazioni pratiche:

* Interventi di recupero e soccorso in acqua, con simulazioni reali condotte dagli OPSA; * Manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare, per imparare i gesti salvavita; * Approfondimenti e consigli sui comportamenti utili per prevenire incidenti e tutelare la salute.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’impegno della Croce Rossa sul territorio, acquisire competenze utili nella vita quotidiana e riscoprire il valore della prevenzione.

Redazione