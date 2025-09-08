Sostegno affitto 2025: il Comune di Buccinasco destina 50 mila euro

Dal 15 settembre al 15 ottobre chi ha difficoltà può partecipare al Bando pubblico per ottenere un contributo straordinario per le spese di locazione. Tra i requisiti, avere un ISEE massimo di 20 mila euro

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 8 settembre 2025 – Anche per l’anno 2025 il Comune di Buccinasco sostiene le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto mettendo a disposizione un fondo di 50 mila euro. Un’azione concreta con risorse del bilancio comunale per aiutare cittadine e cittadini a corrispondere il canone di locazione.

Dal 15 settembre al 15 ottobre si potrà rispondere all’Avviso pubblico per ottenere un contributo straordinario fino a 1500 euro.

Tra i requisiti per partecipare al bando: essere in locazione sul libero mercato (compresi i contratti con canone concordato); avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto d’affitto registrato, da almeno 6 mesi; non essere sottoposti a procedura di sfratto; avere un ISEE massimo di 20 mila euro. Inoltre nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un alloggio adeguato in Lombardia.

“Con questo nuovo bando – dichiara Martina Villa, assessora alle Politiche sociali – vogliamo confermare l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere concretamente le famiglie che vivono il peso crescente dei costi dell’abitare. Abbiamo stanziato 50 mila euro per dare un aiuto diretto a chi ogni mese fatica a pagare l’affitto: un sostegno straordinario, certo, ma che rientra in una strategia più ampia di attenzione al diritto alla casa e alla dignità delle persone. In un momento in cui il mercato immobiliare e l’inflazione rischiano di aggravare le disuguaglianze, il Comune di Buccinasco sceglie di non voltarsi dall’altra parte e di mettere risorse reali a sostegno di chi ne ha più bisogno”.

Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet comunale (vedi allegato). Sarà inoltre possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione (previo appuntamento) all’Agenzia dell’Abitare: tel. 0284923300 – abitare.buccinasco@lacordata.it.

Complete della documentazione richiesta, le domande potranno essere:

inviate via pec: protocollo@cert.legalmail.it

consegnate dal richiedente all’Ufficio Protocollo del Comune (via Roma 2 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12)

inviate via mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it (corredate da copia del documento d’identità).

È ammessa una sola domanda per nucleo familiare.

La graduatoria sarà redatta secondo l’ordine di ISEE crescente e a parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di protocollazione delle domande).

Il contributo verrà liquidato sino a esaurimento dei fondi disponibili.