WELFARE. DOMANI A PALAZZO MARINO LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL DELLE ABILITÀ

(mi-lorenteggiocom) Milano, 8 settembre 2025 – Domani, martedì 9 settembre, alle ore 11.30, presso la sala stampa ‘Franco Brigida’ di Palazzo Marino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival delle Abilità, promosso dalla Fondazione Mantovani Castorina.
La sesta edizione, che si svolgerà dal 13 al 21 settembre, avrà come tema ‘Libertà. Liberi di vivere come tutti’.
Alla presentazione interverranno l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, il direttore della Fondazione Mantovani Castorina Simone Fanti, il direttore artistico del Festival Vlad Scolari e la direttrice della Biblioteca di Chiesa Rossa Laura Ricchina.