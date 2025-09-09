Abbiategrasso e Cassinetta. Banchetto di supporto Global Sumud Flotilla e informazione su boicottaggio Israele

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 9 settembre 2025 – Il 13 settembre dalle 9.30 in piazza Marconi ad Abbiategrasso, l’ANPI sarà presente con un banchetto e volantinaggio a sostegno della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza e di informazione sul boicottaggio economico da mettere in atto contro Israele.
Aderiscono all’iniziativa numerose Associazioni e forze politiche della zona.
Nella stessa giornata, saranno presenti anche a Cassinetta di Lugagnano, la sera dalle 20.30, durante la serata della Festa del Borgo.

