AMBIENTE, MAIONE: DA REGIONE 450.000 EURO PER GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA EX-DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 settembre 2025 – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, uno stanziamento di 450.000 euro per la gestione post-operativa e il mantenimento del livello di sicurezza del sito di Vizzolo Predabissi (Milano). Queste risorse, previste dal ‘Programma stralcio’ di finanziamento degli interventi relativi alle discariche ‘cessate’, si aggiungono al contributo di circa di 3,2 milioni di euro approvato nei mesi scorsi, una cifra destinata alla Città Metropolitana di Milano, che gestisce attualmente la fase post operativa.Nello specifico, le discariche cessate sono siti dove l’attività di conferimento dei rifiuti è terminata, ma ancora soggetti a una gestione post-operativa, che comprende il monitoraggio di percolato e biogas, oltre che di tutti gli altri parametri ambientali.“Lo stanziamento di queste risorse – sottolinea l’assessore Maione – rappresenta una misura concreta per sanare una ferita ambientale che i cittadini attendono da tempo. Abbiamo inserito questo intervento tra le priorità, vogliamo dare un segnale chiaro di come Regione Lombardia sia in prima linea per sbloccare opere ambientali, agendo con tempestività e determinazione per affrontare temi che coniugano sostenibilità e sicurezza della salute dei cittadini”.La discarica di Vizzolo Predabissi ha terminato definitivamente la sua attività nel 1999, ma la gestione post-operativa è stata caratterizzata da molte criticità ambientali. A partire dal 2009, il Comune si è fatto carico della fase emergenziale post chiusura occupandosi del prelievo del percolato (liquido altamente inquinante prodotto nelle discariche dalla pioggia e dalla decomposizione dei rifiuti) e della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato il rifacimento della copertura e l’adeguamento del sistema di captazione del biogas e della rete di smaltimento delle acque superficiali al perimetro dell’impianto.Queste attività sono state sostenute economicamente dal 2016 al 2022 da finanziamenti regionali per un totale di 12.035.299 di euro. Dal 2024 la gestione post operativa è in capo alla Città Metropolitana di Milano, che sta completando le procedure di affidamento a nuovo operatore economico, così da assicurare una gestione costante nel tempo.



Redazione