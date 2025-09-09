Back to School 2025: tra zaini, monopattini e hi-tech, il ritorno sui banchi è più vario che mai: una spesa media in Italia di 336 euro per l’intero kit scolastico

Una spesa media in Italia di 336 euro per l’intero kit scolastico, leggermente più alto rispetto a Germania e Francia, ma con un approccio di “smart shopping” il budget può però ridursi a 141 euro, con un risparmio di quasi il 60%.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Zaini pronti, diari appena scelti e matite appuntite: settembre è arrivato per milioni di studenti italiani e inizia il rito del ritorno sui banchi. Quest’anno il Back to School porta con sé alcune sorprese, come mostrano i dati idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, e accanto agli immancabili articoli di cancelleria crescono gli acquisti legati alla mobilità e alla tecnologia, segno di un ritorno a scuola sempre più variegato e multiforme.

Astucci superstar: il ritorno della cancelleria “old school”

Se c’è un oggetto che non passa mai di moda, è l’astuccio. Le intenzioni di acquisto di astucci per penne hanno registrato un boom (oltre +200%) rispetto allo scorso anno, insieme a quelle di penne roller, matite e portamine (oltre +200%). Molto forte anche la crescita per penne a sfera (+152%) ed evidenziatori e marcatori (+129%), a conferma che la scrittura “analogica” ha ancora un ruolo centrale nonostante la digitalizzazione.

Anche pennarelli e colori registrano un aumento notevole (+169%), segno che la creatività e le attività manuali restano un pilastro dell’esperienza scolastica[1].

Zaini 2.0: un classico che cambia volto

Lo zaino resta l’oggetto simbolo del Back to School, ma le preferenze delle famiglie italiane ed europee stanno evolvendo. Nel periodo compreso tra agosto 2024 e luglio 2025, la domanda di zaini ha mostrato una netta predominanza di alcune categorie rispetto ad altre. La tipologia più ricercata è risultata quella degli zaini scuola (56%). A distanza seguono i trolley scuola (12%) e gli zainetti per la scuola dell’infanzia (11%). Gli zaini-set per la scuola media/superiore rappresentano l’8% delle preferenze, seguiti dai set cartella con accessori con il 7%. Più ridotta la quota delle cartelle scolastiche tradizionali (5%)[2].

Se consideriamo l’andamento anno su anno, la crescita più marcata si registra per le cartelle scolastiche tradizionali, che hanno visto un aumento del +136% rispetto a due anni fa. A seguire, gli zainetti per la scuola dell’infanzia hanno quasi raddoppiato l’interesse con un +93%. Anche gli zaini-set per la scuola media/superiore segnano un incremento consistente (+63%). Al contrario, alcune categorie hanno subito un calo significativo: i trolley scuola hanno perso il -19% di interesse, mentre gli zaini scuola hanno registrato il calo più forte (-27%)[3].

Un dato interessante arriva dall’analisi storica: il vero boom degli zaini scolastici si è registrato nel 2022, con un picco di interesse nel mese di agosto quando gli zaini sono stati l’elemento più cercato in assoluto tra gli oggetti dedicati alla scuola[4]. Negli anni successivi si osserva poi un calo fisiologico, probabilmente legato al contesto post-pandemico, quando l’acquisto degli zaini era stato trainato dal ritorno in massa in classe.

Quanto si spende in Italia e in Europa per zaini e kit scolastico?

Il prezzo medio di uno zaino scolastico in Italia si aggira intorno ai 116 euro, in linea con Germania (117 euro) e Francia (118 euro). Tuttavia, grazie al confronto prezzi, il costo per le famiglie può scendere fino a 47 euro, con un risparmio potenziale notevole se si sceglie un modello economico.

Interessante anche lo spaccato per fasce di prezzo: nel nostro Paese, il 76% degli acquisti si concentra entro i 100 euro, percentuale che sale fino all’85% se si considera anche la fascia di prezzo 101-125 euro[5]. Una scelta più “contenuta” rispetto ad Austria e Germania, dove il 50-60% dei consumatori è disposto a spendere oltre i 150 euro per uno zaino scolastico.

Al contrario, in Francia e Spagna la maggior parte delle famiglie resta su un budget molto più basso, con oltre il 40% delle scelte sotto i 50 euro[6].

Guardando all’intero kit scolastico per il Back to School, che include zaini, astucci, quaderni, penne, lunchbox e molti altri accessori, in Italia la spesa media stimata è di circa 336 euro, in linea con la spesa del 2024, che era pari a 334 euro, una buona notizia che testimonia un mercato al momento stabile e non in crescita.

Rispetto agli altri paesi europei, la spesa italiana è leggermente superiore a quella tedesca e a quella francese, entrambe a quota a 327 euro. Ancora in discesa la spesa spagnola che si ferma a 317 euro, mentre quella austriaca rimane la più bassa con una cifra pari a 308 euro.

Interessante però analizzare come, con un approccio “smart shopping”, ovvero scegliendo sempre le offerte più convenienti, in Italia il budget può ridursi fino a 141 euro[7], con un risparmio del 58%.

La scuola diventa smart: tablet, stampanti e accessori tech in crescita

Il ritorno sui banchi non passa solo da penne e quaderni: il Back to School 2025 parla sempre più digitale. Negli ultimi dodici mesi sono esplose le ricerche di webcam (+110%) e router (+100%), segno che la connessione è ormai un alleato imprescindibile anche per lo studio.

In crescita anche accessori fondamentali come monitor (+61%), mouse (+64%) e tastiere (+43%), che trasformano la scrivania di casa in una vera e propria postazione hi-tech.

Non mancano i tablet (+18%), preferiti alle soluzioni più “professionali”: calano infatti notebook e software di sicurezza, a conferma che le famiglie cercano dispositivi versatili, leggeri e multifunzione, perfetti per accompagnare ragazzi e ragazze dentro e fuori dall’aula[8].

La corsa all’ultimo acquisto: zaini e astucci protagonisti del post-Ferragosto

Il post-Ferragosto 2025 conferma il picco delle ricerche legate al ritorno a scuola: rispetto alla prima metà del mese, la categoria zaini scuola cresce del +93%, senza dimenticare gli astucci (+175%), i pennarelli (+105%), le penne roller (+102%) e le chiavette USB (+61%)[9].

Back to School on the move: tra monopattini, bici e rollerblade

Accanto agli articoli da cartoleria e al necessario per le lezioni, i trend di acquisto 2025 rivelano un’ultima curiosità: una forte attenzione al movimento. Le intenzioni di acquisto per monopattini sono esplose (oltre +200%), seguite da bici per bambini (+171%), rollerblade (+157%) e pattini a rotelle (133%). A completare il kit per il tragitto casa-scuola, crescono anche i caschi (53%) e i lucchetti per bici (+74%): segno che la mobilità green non è solo una moda, ma una scelta sempre più diffusa per gli spostamenti quotidiani dei più giovani[10].

Il Back to School 2025 non è solo una lista di materiale scolastico: è un fenomeno che racconta le abitudini e i cambiamenti delle famiglie italiane. Dalla cancelleria ai dispositivi tecnologici, dai monopattini agli zaini di nuova generazione, il kit degli studenti riflette uno stile di vita sempre più dinamico, digitale e attento al risparmio.

