Cesano Boscone. La statua della Patrona Madonna del Rosario trasferita nella chiesa di San Giustino

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 settembre 2025 – Ieri sera, nell’ambito delle iniziative religiose della Festa Patronale, c’è stato i primo trasferimento della statua della Madonna del Rosario, Patrona di Cesano Boscone dalla Chiesa di S.G. Battista alla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino di Cesano Boscone e Q.re Lavagna di Corsico) accompagnata dal nuovo Prevosto don Fabio Verga. Dopo la “presa di possesso” della Parrocchia di San Giovanni Battista, è stata la volta della Chiesa di San Giustino, dove Don Fabio è stato accolto con grande festa e gioia dai parrocchiani.



Triduo in onore della Madonna nei giorni 9-10-11 settembre 2025 e successivo trasferimento nella Chiesa di Sant’Ireneo al Q.re Tessera.

Presenti in chiesa ancora una volta alcuni Amministratori di Cesano Boscone e mentre erano ancora assenti quelli di Corsico, come è avvenuto, domenica.

I COMMENTI DELLA POLITICA

“Nemmeno il tempo di tornare e il sindaco uscente di Corsico Ventura ne combina un’altra delle sue… Fa le feste di quartiere e dimentica il quartier Lavagna. Viene invitato all’ingresso ufficiale di Don Fabio Verga, che guiderà la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario per nove anni, tra cui la chiesa San Giustino che si trova al confine tra Corsico e Cesano e?” così commenta sui social il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Antonio Saccinto, sull’assenza di domenica, dopo aver letto il nostro articolo.

Dopo l’assenza anche alla serata di ieri dell’Amministrazione corsichese, oggi, è il Consigliere Comunale, Roberto Mei ad intervenire criticamente sull’assenza dell’Amministrazione Comunale di Corsico a San Giustino, dopo San Giovanni Battista, sui social:

“Il quartiere Lavagna dimenticato ancora una volta!

Mentre a Cesano Boscone si celebra con festa e solennità l’ingresso di Don Fabio Verga, a San Giustino, nel cuore del quartiere Lavagna, si percepisce solo snobismo e disattenzione.

La parrocchia di San Giustino ingloba anche il Lavagna e i suoi fedeli, così come è per S. Adele al confine tra Corsico e Buccinasco.

Il sindaco di Corsico sembra aver deciso che il nostro quartiere sia “di confine” e pertinenza di Cesano Boscone. In piena festa patronale, quando tutta la città celebra, il Lavagna rimane invisibile, dimenticato, relegato a spettatore. È stato invitato, e non solo non si è presentato, ma non è venuto nessuno in sua vece. Per rincarare la dose lo hanno chiamato, ma non ha risposto.

Non è accettabile. Un primo cittadino non può ignorare un quartiere intero, né i suoi cittadini. La comunità merita rispetto, attenzione e presenza, non l’indifferenza istituzionale.

È ora di smetterla di dimenticare il Lavagna: il quartiere c’è, e vuole essere trattato come parte viva di Corsico”.

Intanto la Festa Patronale di Cesano Boscone continua con tanti momenti intensi, così come la Festa di Corsico.

