Congiuntura dell’industria della Camera di commercio, a Milano Monza Brianza Lodi i dati nel secondo trimestre 2025

Dati della congiuntura dell’industria relativa al secondo trimestre 2025, come emerge dalle elaborazioni del Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Secondo l’analisi tendenziale, il secondo trimestre 2025 ha visto in crescita l’area metropolitana milanese in un anno con +2,9% per la produzione, meglio del dato lombardo (+0,6% in un anno). Se si considera il fatturato, sempre raffrontato al secondo trimestre 2024, c’è una crescita del 4% a livello locale e di + 1,4% anche regionale. In relazione al portafoglio ordini, si registra una crescita rispetto al secondo trimestre 2024 (+1,9% in un anno), con performance milanese lievemente più alta rispetto alla manifattura lombarda (+1,5%). I mercati esteri milanesi vedono un miglioramento (+3,1%), anche rispetto alla componente interna (+1,2%) mentre tengono comunque gli ordini esteri lombardi (+2,2%) e sono in crescita gli ordini interni regionali (+1,1%).

Il quadro delinea nel secondo trimestre 2025 una tenuta congiunturale rispetto al primo trimestre 2025 della produzione industriale milanese (+1% destagionalizzato). Inoltre cresce lievemente il fatturato (+1%). Rispetto al dato lombardo è migliore il dato milanese per la produzione (+0,4% in regione) e anche per l’aumento del fatturato locale (+0,5% per la Lombardia, destagionalizzato). Per gli ordini interni il dato congiunturale è in lieve crescita per l’industria milanese con +0,4%, come per la manifattura lombarda (+0,5% destagionalizzato). Negli ordini esteri, la performance milanese risulta abbastanza stabile (-0,2% rispetto al dato lombardo di +0,5% destagionalizzato).

Monza e Brianza. La crescita tendenziale della capacità produttiva colloca i volumi prodotti in calo, rispetto al secondo trimestre 2024 (-5,2%), rispetto alla tenuta del dato lombardo (+0,6%). Nello stesso periodo, i dati della manifattura brianzola per fatturato (-1,8%) sono in calo rispetto al dato lombardo (+1,4%). Sempre rispetto al secondo trimestre 2024, il portafoglio ordini del manifatturiero brianzolo evidenzia un leggero calo reale rispetto alla crescita di quello in Lombardia (rispettivamente -0,3% e +1,5%).

C’è calo anche congiunturale: il secondo trimestre 2025 fa registrare rispetto al primo trimestre 2025 per la produzione industriale un calo di -1,4% destagionalizzato e cala lievemente anche il fatturato (-0,7% destagionalizzato). Crescono le commesse acquisite dai mercati esteri (+1,4% destagionalizzato) ma in calo quelle interne con -0,3%.

Lodi. Nel secondo trimestre 2025 rispetto all’anno precedente, si verifica un trend di crescita per la produzione. Relativamente all’analisi tendenziale, raffrontata al secondo trimestre 2024, l’aumento della produzione si attesta a +5,5%, performance migliore rispetto al dato lombardo (+0,6%). In relazione al fatturato, nel confronto con il secondo trimestre 2024, il recupero si attesta a +6,1%, superiore per intensità al dato regionale (+1,4%). Gli ordini sono in crescita in un anno con +8,2% rispetto al +1,5% lombardo.

In crescita rispetto al trimestre precedente il trend congiunturale della produzione industriale (+1,1% destagionalizzato), accompagnato dal fatturato in aumento (+1,3% destagionalizzato). Crescono le commesse acquisite dai mercati interni (+1,4% destagionalizzato). Gli ordini esteri risultano in crescita con +2,1%.

