CULTURA. INTITOLATA A GIANMARIO MAGGI LA SALA POLIVALENTE DELLA BIBLIOTECA CALVAIRATE

Milano, 9 settembre 2025 – Lo spazio polivalente della Biblioteca Calvairate, in piazzale Martini, è stato intitolato questo pomeriggio a Gianmario Maggi, storico promotore della cultura e della vita civica milanese. Primo presidente del Consiglio di Zona 4 e Segretario Generale del Piccolo Teatro, Gianmario Maggi ha dedicato la sua vita alla cultura, al teatro e alla valorizzazione del territorio, contribuendo anche al mensile “Il Dialogo” e guidando il Touring Club Italiano.

Alla cerimonia di intitolazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 4, Stefano Bianco, Livia Pomodoro del Consiglio direttivo del Touring Club Italiano e l’assessora alla Cultura del Comune di Torino, Rosanna Purchia. Presenti anche i direttori Claudio Longhi e Andrea Li Cauli del Piccolo Teatro.



“Aver dedicato a Gianmario Maggi questa sala polivalente – ha detto l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – significa custodire un patrimonio di valori, fondamentali per la crescita di una comunità come partecipazione, attenzione alla cultura e amore per il territorio. Chi entrerà qui potrà trovare, nel suo nome e nella sua storia personale, un esempio da seguire e uno stimolo a continuare nel cammino che lui ha tracciato”.