EMIS KILLA: ECCO TUTTI GLI OSPITI SPECIALI PER IL CONCERTO EM16 A FIERA MILANO LIVE

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 settembre 2025 – Martedì 9 settembre 2025 – Emis Killa torna live con EM16! L’esclusivo concerto si terrà il 10 settembre 2025 a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends and Partners e Vivo Concerti. Emis Killa ha svelato i nomi degli ospiti speciali che lo raggiungeranno sul palco per celebrare insieme il mondo hip hop: Guè, Lazza, Gemitaiz, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Neima Ezza, Nerissima Serpe, Papa V, Nicky Savage, Baby Gang, Paky, Vegas Jones, Flaco G, 22 Simba e Promessa. La lineup annunciata è ricca di rappresentanti della vecchia e della nuova scuola rap, che apporteranno ciascuno la propria cifra personale allo show; ma le sorprese non sono finite e si aggiungeranno altre novità.

Durante EM16 avrà luogo la grande finale di Cypha Killa, la battle freestyle organizzata da Emis Killa e Mastafive in cui 16 MC (Master of Ceremonies) si sfideranno per incoronare il vincitore. Dieci dei partecipanti sono stati selezionati direttamente durante ritrovi spontanei per freestyler in 10 diverse Regioni italiane, mentre sei arrivano dal vivaio in cui è cresciuto Emis Killa: il muretto di San Babila a Milano. Ai piatti ci sarà DJ DOUBLE S, già dj ufficiale del torneo italiano di Freestyle Tecniche Perfette, vinto nel 2007 dallo stesso Emis Killa.

EM16 è una data evento grazie alla quale Emis Killa tornerà a Fiera Milano Live, circondato dai suoi fan e da ospiti speciali, tutti in qualche modo significativi per la carriera dell’artista. Icone del rap italiano e nuove leve della scena si daranno il cambio sul palco, affiancando Emis Killa che sarà il protagonista di tutta la serata, dimostrando il carisma e la dedizione che lo hanno portato a diventare uno dei nomi più iconici e riconoscibili della scena hip-hop del nostro paese.

Il legame tra Emis Killa e la città di Milano è oramai indissolubile, da sempre imprescindibile per la sua carriera: il capoluogo lombardo è dove la scena rap italiana ha messo le sue radici fin dall’inizio, creando un ambiente in cui sono fioriti alcuni dei nomi più importanti dell’hip-hop nostrano, fra cui Emis Killa stesso, che ha esordito con le battle freestyle allo storico muretto di San Babila. Di lì in poi la sua carriera ha spiccato il volo, un’evoluzione che ha coronato Emis Killa come uno degli esponenti più affermati del rap italiano, che però non ha mai perso il contatto con le sue radici da freestyler e con le sue origini dalla scena underground milanese.

Emis Killa ha iniziato il suo 2025 con la pubblicazione di “Demoni” lo scorso febbraio, per poi tornare a maggio con il singolo “In auto alle 6:00”, collaborazione con l’artista e amico di lunga data Lazza, prodotto da Takagi & Ketra, brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. EM16 sarà la continuazione di quest’anno all’insegna della musica, una celebrazione dell’hip-hop e della carriera di Emis Killa, dopo il successo da oltre 25mila persone presenti di EM15 nel 2024.

Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” del 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano hanno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Per qualsiasi informazione: https://www.friendsandpartners.it

RTL 102.5 è la radio ufficiale di EM16.

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, nel 2007 partecipa al concorso “Tecniche Perfette”, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Inizia a pubblicare i primi lavori, “Keta Music” (2009), “Champagne e spine” (2010) e “The Flow Clocker Vol. 1” (2011). Nel 2011 pubblica il disco “L’erba cattiva”, disco di platino, e il singolo “Parole di ghiaccio”, doppio disco di platino, vince il “Best Italian Act” agli Mtv Europe Music Awards e il “Best New Artist” agli Mtv Hip Hop Awards. Nel 2013 esce l’album “Mercurio”, doppio disco di platino, che include la hit estiva “Maracanã”, disco di platino. È protagonista di uno degli eventi hip hop più noti al mondo, tutt’oggi l’unico italiano ad avervi partecipato, i Bet Hip Hop Awards. Nel 2015 pubblica “Keta Music Vol. 2”, seguito nel 2016 da “Terza Stagione”, disco di platino. A fine 2017 esce “Linda”, disco di platino. Nell’estate del 2018 pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” e il singolo “Fuoco e benzina”, entrambi doppio disco di platino e inclusi nell’album “Supereroe” – doppio disco di platino – a cui segue “Supereroe – Bat Edition”, anticipato da “Tijuana”. Nel 2020 pubblica l’album “17” con Jake La Furia, certificato doppio disco di platino e anticipato dal singolo “Malandrino”, certificato disco d’oro. Nel 2021 esce il repack dell’album “17 – Dark edition”. Nell’estate del 2021 pubblica “Keta Music Vol. 3”, con cui porta avanti la saga con cui ha esordito nel mercato discografico, certificato disco d’oro. Nel 2022 pubblica il singolo “Lucifero” e celebra il decennale de “L’Erba Cattiva” con 6 date sold out ai Magazzini Generali di Milano e una all’Orion di Roma, gli stessi club dove si era esibito 10 anni prima per il tour del suo disco d’esordio. Ad aprile 2023 Emis Killa ha annunciato il suo nuovo album dedicato al cinema, “Effetto Notte”, uscito a maggio 2023 e certificato disco di platino. Dopo un’estate sui palchi dei principali festival estivi, Emis Killa ha celebrato la sua carriera con una data evento il 28 ottobre al Forum, andata sold out con mesi di anticipo. Il 24 novembre 2023 arriva la deluxe edition “Effetto Notte (L’Alba)”, con 5 nuovi brani inediti e con la partecipazione dei nomi più noti della scena contemporanea. Dopo il successo di “Moneylove” in collaborazione con Massimo Pericolo, per quattro settimane alla #1 della top chart singoli (disco di platino), il 2024 di Emis Killa si è aperto pubblicando il singolo “Butterfly” insieme a Simba La Rue. A fine maggio arriva “Sexy Shop” (disco di platino) il singolo pubblicato insieme a Fedez. Emis Killa è stato protagonista della stagione estiva grazie allo show evento EM15 con cui ha festeggiato 15 anni di carriera a Fiera Milano Live, un grande tributo all’hip hop e al mondo rap con oltre 25 mila persone presenti. Dopo il live “No Phone Party” al Fabrique di Milano il 15 dicembre 2024, il 2025 di Emis Killa si apre con l’uscita del singolo “Demoni” e con l’annuncio dello speciale show a Fiera Milano Live EM16.