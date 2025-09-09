Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 5

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Martedì 9 settembre
Ore 18.00 – Il suicidio della pace
Con l’autore: Alessandro Colombo
Con: Piero Graglia, Vanessa Senesi, Paolo Zinna
Ore 18.30 – Inseguendo il consenso: riflessioni sugli umori dell’opinione pubblica
Con: Anna Ascani, Carlo Borghetti, Paola Colombo, Giuseppe Laterza, Nando Pagnoncelli
Modera: Elisabetta Nigris
Ore 18.30 – L’erba e le sue buone ragioni
Con l’autrice: Nadia Ferrigo
Con: Francesco Biglieri, Riccardo Magi, Luca Nuvoli
Modera: Michela Nana
Ore 21.00 – Da Gaza alla Cisgiordania. Non girarsi mai più dall’altra parte
Apre: Ugo Vecchiarelli
Con: Paola Caridi, Francesco Boccia, Nadira Haraigue, Davide Lerner, Khader Tammini
Modera: Matteo Pucciarelli
Ore 21.00 – Schede bianche. Perché gli italiani votano sempre meno
Con gli autori: Luciano Fasano, Paolo Natale
Con: Simone Locatelli, Angelo Turco, Maria Rita Vergani
Ore 21.00 – Combattere la violenza di genere. Norme, pratiche, linguaggi, diritti
Con: Gaia Romani, Jo Squillo, Giuseppina Torre
Modera: Anna Gallo
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
Redazione