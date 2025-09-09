Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 5

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Martedì 9 settembre

Ore 18.00 – Il suicidio della pace

Con l’autore: Alessandro Colombo

Con: Piero Graglia, Vanessa Senesi, Paolo Zinna

Ore 18.30 – Inseguendo il consenso: riflessioni sugli umori dell’opinione pubblica

Con: Anna Ascani, Carlo Borghetti, Paola Colombo, Giuseppe Laterza, Nando Pagnoncelli

Modera: Elisabetta Nigris

Ore 18.30 – L’erba e le sue buone ragioni

Con l’autrice: Nadia Ferrigo

Con: Francesco Biglieri, Riccardo Magi, Luca Nuvoli

Modera: Michela Nana

Ore 21.00 – Da Gaza alla Cisgiordania. Non girarsi mai più dall’altra parte

Apre: Ugo Vecchiarelli

Con: Paola Caridi, Francesco Boccia, Nadira Haraigue, Davide Lerner, Khader Tammini

Modera: Matteo Pucciarelli

Ore 21.00 – Schede bianche. Perché gli italiani votano sempre meno

Con gli autori: Luciano Fasano, Paolo Natale

Con: Simone Locatelli, Angelo Turco, Maria Rita Vergani

Ore 21.00 – Combattere la violenza di genere. Norme, pratiche, linguaggi, diritti

Con: Gaia Romani, Jo Squillo, Giuseppina Torre

Modera: Anna Gallo

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

