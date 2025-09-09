GALLERIA VITTORIO EMANUELE II. NUOVA ASTA ALL’INCANTO PER NEGOZIO DI 300 METRI QUADRI

Conte: “Valorizzazione non si ferma, patrimonio comunale al servizio della comunità”
(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – L’Amministrazione comunale, nell’ambito del percorso di valorizzazione economica, edilizia e funzionale della Galleria Vittorio Emanuele II, indice una gara per l’assegnazione in concessione d’uso di un negozio di 310 metri quadri in via Pellico 1, affacciato su piazza Duomo.
Lo spazio, inserito nel complesso monumentale di proprietà del Comune, è distribuito fra piano terra, soppalco e ammezzato e ha destinazione d’uso commerciale, terziario o per attività ricettiva. La base d’asta è di 900.450 euro di canone annuo, per una concessione della durata di 18 anni.
“La Galleria è nel cuore di Milano, un bene che appartiene a tutti i cittadini. Attraverso la sua valorizzazione non facciamo solo vivere un luogo simbolo della città, ma generiamo risorse concrete per servizi, case, opportunità per ogni milanese – afferma l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa, Emmanuel Conte –. Questo lavoro, attraverso le gare pubbliche, non si ferma, perché il patrimonio comunale deve essere custodito e allo stesso tempo messo al servizio della comunità: è così che Milano cresce, tenendo insieme memoria, bellezza e futuro”.
Il negozio sarà aggiudicato dopo un’asta all’incanto, con rilanci minimi di 30mila euro a partire dalla migliore offerta economica giunta in busta chiusa. Alla procedura competitiva al rialzo saranno ammessi solo i concorrenti che avranno superato una fase preliminare di qualificazione relativa alla proposta tecnica presentata al bando, raggiungendo un punteggio minimo di 70 punti su 100. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 27 ottobre.
