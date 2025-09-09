Il 13 settembre a Milano parte il Festival del Disegno a cura di Fabriano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 settembre 2025 – Fogli, persone, creatività. Al via la decima edizione del Festival del Disegno, l’evento che unisce adulti e bambini per sperimentare, divertirsi e liberare l’immaginazione con i prodotti Fabriano. Partendo da Milano il 13 settembre il Festival farà tappa in tutta Italia, dai piccoli paesi alle grandi città, portando fino al 12 ottobre una ventata di colore in musei, scuole e spazi culturali. Fabriano accompagna il pubblico in un viaggio all’insegna di laboratori, attività creative e talk completamente gratuiti, in collaborazione con i musei del network Pleiadi (Museo Civico di Scienze Naturali di Milano, Children Museum di Verona, Children Museum di Pompei, Museo della Chimica di Settimo Torinese) e con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti campus di Milano.

Tra gli ospiti, durante le tappe di Milano ci saranno i fumettisti professionisti Alberto Madrigal, che farà scoprire ai partecipanti la tecnica dell’acquarello, e Blasco Pisapia, sceneggiatore e disegnatore di fumetti Disney, che illustrerà le basi del linguaggio fumettistico partendo dalla costruzione dei personaggi. Ci sarà anche un talk con il Professor Giuseppe Di Napoli, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera e all’Istituto Europeo del Design di Milano, che analizzerà l’evoluzione del rapporto tra pensiero e disegno.

In nove edizioni il Festival del Disegno ha coinvolto oltre 170mila persone, sempre guidato da un unico grande obiettivo: riconoscere il foglio bianco come strumento di unione, opportunità, possibilità.

Di seguito alcune attività in programma a Milano

Per conoscere tutti gli appuntamenti del Festival e iscriversi: https://fabriano.com/festival-del-disegno/

Milano, Museo di Storia Naturale

13 settembre 2025

Ore 10.30: Dinosauri immaginati, laboratorio con Blasco Pisapia. Un angolo creativo guidato dal fumettista professionista Blasco Pisapia, per immergersi nel mondo della narrazione visiva. Il laboratorio insegna le basi del linguaggio fumettistico, dalla costruzione dei personaggi alla struttura della tavola, stimolando la capacità di raccontare attraverso immagini e parole.

Ore 11:00 e 16:00: Safari a Matita, visita guidata con disegno dal vero. Il museo è pronto per trasformarsi in un vero e proprio safari, dove il pubblico è invitato ad osservare da vicino le specie animali esposte e a catturare la loro bellezza attraverso il disegno dal vero. Un’esperienza che avvicina arte e scienza in modo coinvolgente e inedito, ideale per chi desidera vedere il museo con occhi nuovi.

Ore 15:00: Fantasia Bestiale, laboratorio narrativo in biblioteca. Un’avventura tra arte, storia e immaginazione. Esplorando i preziosi bestiari medievali della biblioteca, i partecipanti possono immergersi in un mondo di creature immaginarie e simboli antichi. Il laboratorio invita a lavorare con la fantasia attraverso il collage, narrazione e disegno.

Ore 10.30 e 14.30: L’arte del Mastro Cartaio, crea il tuo foglio di carta. Un laboratorio artigianale adatto a tutte le età per scoprire l’antico mestiere del Mastro Cartaio, una vera arte per realizzare fogli di carta con le proprie mani.

14 settembre 2025

Ore 15.30: Il disegno del pensiero, con Giuseppe Di Napoli. In un talk il Professor Giuseppe Di Napoli guiderà gli spettatori in un viaggio alla scoperta del disegno come origine del pensiero umano, dall’uomo preistorico fino al designer digitale. La conferenza è gratuita e con accesso libero fino ad esaurimento posti.

Milano, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti campus di Milano

20 settembre 2025