Il Dynamic brand Archivi Olivetti premiato all’ADI Compasso d’Oro International Award 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Il progetto Archivi Olivetti: il Dynamic brand dell’Associazione Archivio Storico Olivetti, ideato da Cappelli Identity Design, ha ricevuto l’Honourable Mention all’ADI Compasso d’Oro International Award 2025, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nel campo del design.

La giuria internazionale del premio, riunitasi a Milano lo scorso 22 maggio, ha selezionato il progetto tra 34 eccellenze capaci di esprimere una visione forte del futuro, in linea con il tema Designing Future Society for Our Lives. Il riconoscimento è stato conferito il 5 settembre 2025, presso il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, Giappone, alla presenza delle autorità internazionali e istituzionali, e raccolta nel catalogo Your Design For Better Lives.

Il Dynamic brand Archivi Olivetti: the New Identity of Associazione Archivio Storico Olivetti projects into the Future già vincitore del World Brand Design Award 2025 – nasce come reinterpretazione contemporanea e proiezione nel futuro dell’eredità olivettiana. Il progetto integra tipografia dinamica, sistema modulare e relazione tra spazio e tempo secondo la metodologia del Dynamic brand, ideata da Emanuele Cappelli, Designer & Founder di Cappelli Identity Design che ha commentato: «Olivetti ha saputo immaginare il futuro prima che arrivasse e l’Archivio è l’organo depositario di questa visione. Per questo abbiamo scelto di disegnare un’immagine identitaria, sistemica e dinamica in piena coerenza con l’approccio olivettiano, dove il design viene considerato un atto culturale per la comunità».

«Questa menzione si inserisce nel percorso congiunto dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e dello studio Cappelli Identity Design – soci dell’Associazione dal 2022 – per valorizzare la memoria produttiva, grafica e intellettuale di uno dei brand più influenti del Novecento, proiettando l’Associazione verso il futuro ed un pubblico sempre più contemporaneo e internazionale» ha commentato Gaetano di Tondo, Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti.

ADI – Associazione per il Disegno Industriale dal 1956 riunisce progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, critici e giornalisti intorno ai temi del design: progetto, consumo, riciclo, formazione. È protagonista dello sviluppo del disegno industriale come fenomeno culturale ed economico e principale interlocutore per la promozione del sistema design delle istituzioni governative. Il sistema ADI intende promuovere e contribuire ad attuare, senza fini di lucro, le condizioni più appropriate per la progettazione di beni e servizi, attraverso il dibattito culturale, l’intervento presso le istituzioni, la fornitura di servizi. Gestisce dal 1958 il Premio Compasso d’Oro, il più antico riconoscimento d’Europa nel settore del design, ideato nel 1954 da Gio Ponti e arrivato nel 2024 al suo 70° anniversario di attività. Nel 2021 ha inaugurato l’ADI Design Museum, che espone la Collezione Storica del Compasso d’Oro e diffonde la cultura del design a livello nazionale e internazionale, attraverso la produzione di mostre tematiche di design contemporaneo, esposte anche all’estero in tour internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. Dal 2014 ADI, Associazione per il Disegno Industriale, ha istituito il Compasso d’Oro International Award, inaugurando una serie di edizioni a carattere tematico, rivolte alla partecipazione internazionale, dedicate di volta in volta a un tema specifico, in modo da approfondire aspetti emergenti e significativi del design nella sua continua evoluzione. La Menzione d’Onore al Compasso d’Oro è un riconoscimento conferito dall’ADI a progetti di design meritevoli che non hanno vinto il premio principale, ma che si sono distinti per particolari qualità.

Associazione Archivio Storico Olivetti, costituita a Ivrea nel 1998 su iniziativa della Società Olivetti, in accordo con la Fondazione Adriano Olivetti e con la partecipazione di importanti soci pubblici e privati, svolge un’attività di raccolta, riordino e conservazione dell’eredità documentale riguardante la storia della Società e delle personalità della Famiglia Olivetti. L’Associazione è da sempre impegnata nel lavoro di schedatura e digitalizzazione dei documenti, che vengono progressivamente pubblicati sulla piattaforma Archivi Digitali Olivetti. Anche la sua biblioteca specialistica, che fa parte del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, offre la possibilità di consultare online il suo catalogo e rende così più facile l’accesso di studiosi e ricercatori. L’attività dell’Associazione si manifesta anche tramite la collaborazione a progetti e iniziative culturali di enti privati e pubblici, la cura di un’esposizione permanente sul progetto industriale Olivetti, la realizzazione di mostre, eventi, conferenze e pubblicazioni finalizzate a promuovere e approfondire la conoscenza della storia e dei valori olivettiani. L’Associazione è inoltre impegnata in una quotidiana narrazione digitale sui principali social media e nella creazione di percorsi tematici multimediali sul proprio sito, soprattutto con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio, internazionale e multigenerazionale.

Cappelli Identity Design, fondato nel 2010 a Roma da Emanuele Cappelli, è uno studio indipendente specializzato in design, comunicazione e strategie digitali attraverso la metodologia Dynamic brand. Grazie al connubio tra strategia e design, Cappelli Identity Design dà vita a progetti multidisciplinari a livello nazionale e internazionale, confermati dalla membership con AIGA, World Design Organization, Associazione Archivio Storico Olivetti and Mad Genius e premiati dall’ADI Compasso d’Oro International Award, World Brand Design Society e German Design Awards. Con competenze diversificate, tra cui progettazione strategica, brand identity, pubblicità, design editoriale, digitale e social media marketing, lo studio risponde in modo flessibile alle esigenze di clienti istituzionali e privati, tra cui Cinecittà, Emirates, Fondazione CRT, Fondazione TIM, Olivetti, Associazione Archivio Storico Olivetti, Fondazione Adriano Olivetti, Logista, Nobile Italia, Terna, TIM Sparkle, WAY. Con sedi a Roma, Milano e Torino, lo studio si afferma come punto di riferimento nel panorama contemporaneo del design, marketing e comunicazione.