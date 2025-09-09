Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Gaetano Pini torna in piena attività: conclusi i lavori di ristrutturazione – FOTO 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Da lunedì 8 settembre 2025, alle ore 8:00 in linea con le tempistiche stabilite con l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, è tornato a disposizione dei cittadini il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Gaetano Pini, completamente rinnovato con ambienti rimodulati, più inclusivi e orientati al principio della centralità della persona. Nella sola giornata di ieri, 95 persone hanno usufruito del servizio.

La riqualificazione degli spazi del pronto soccorso migliorerà la qualità dell’accoglienza, l’efficienza organizzativa e il comfort per i pazienti e per il personale. Gli interventi hanno permesso l’ampliamento e la riorganizzazione complessiva delle aree di accoglienza – triage e sale visita, con la realizzazione, inoltre, di una nuova “camera calda”, ovvero un’area protetta, riscaldata in cui sono accolti e presi in carico i pazienti, con duplice percorso di accesso, uno per i pedoni e uno per gli automezzi. Il progetto di riqualificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pini si inserisce nel più ampio programma di riordino della rete ospedaliera previsto dal PNRR / Missione 6 Salute, ex art. 2, D.L. 34/2020 ed è stato finanziato con 2,2 milioni di euro Delibera di Giunta Regionale N° XII / 3712 del 20/12/2024.

“Grazie alla puntuale ristrutturazione, il Pronto Soccorso del Presidio Pini si presenta oggi più funzionale e accessibile. Abbiamo lavorato nell’ottica di umanizzare gli spazi. Ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata in questo periodo e tutto il personale per l’impegno profuso nel garantire la continuità del servizio durante la fase di trasferimento delle attività al Pronto Soccorso del CTO”, dichiara la Dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini – CTO.

Il taglio del nastro è avvenuto oggi, 9 settembre alle ore 10.00, in via Quadronno, 25 (Milano) alla presenza dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso e dell’Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali del Comune di Milano, Gaia Romani che ha portato i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Gli interventi di ristrutturazione del Pronto soccorso dell’ospedale Gaetano Pini hanno riguardato l’adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini, comprendente il rifacimento della Camera Calda e di ristrutturazione del Pronto Soccorso, parte del piano terra del corpo di fabbrica “Monoblocco B”.

FINANZIAMENTI

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di riordino della rete ospedaliera, all’interno del quadro di investimento: M6C2 I1.1 per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, nell’ambito dei “progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020. Per quanto concerne l’iter autorizzativo, con D.G.R. n. XI/3264 del 16/06/2020 e successive D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 è stato approvato l’elenco degli interventi da realizzare nell’ambito del Piano di Riordino della rete ospedaliera, ai sensi di quanto disposto dal suddetto art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020). Nell’ambito di tali iniziative, l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO ha beneficiato di un finanziamento per l’ottimizzazione degli spazi dedicati al Pronto Soccorso del P.O. CTO per la realizzazione di una sala di attesa aggiuntiva. Con D.G.R. n. XII/1516 del 13/12/2023 di Regione Lombardia e con D.D.G. – MDS/DGPROGS/3/04/01/2024 del Ministero della Salute è stato approvato l’intervento in oggetto per la realizzazione di opere di adeguamento dei percorsi e miglioramento dell’accoglienza del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini.

PROGETTO

L’assetto strutturale del Pronto Soccorso posto al piano terra del Monoblocco B della sede di piazza Cardinal Andrea Ferrari, 1 presentava alcune criticità riguardanti l’accoglienza dei pazienti in ingresso, con particolare riferimento all’accessibilità ed alla necessità di definire percorsi differenziati per complessità clinica in relazione alla limitata disponibilità di spazi e alla numerosità dell’utenza. Tali criticità hanno rivelato la loro massima evidenza durante il periodo di emergenza pandemica.

Il progetto di ristrutturazione ha tenuto pertanto conto dei seguenti criteri:

ampliamento delle superfici a disposizione

realizzazione di una migliore separazione e un contestuale controllo dei flussi e dei percorsi, sia di quelli destinati ai pazienti deambulanti in ingresso che di quelli destinati alle ambulanze, con l’obiettivo di incrementare le misure di prevenzione delle infezioni e di realizzare percorsi che garantiscano il minor rischio possibile per pazienti, visitatori e operatori;

miglioramento dell’accessibilità e l’accoglienza dell’utenza, perseguendo soluzioni volte all’“umanizzazione” degli spazi destinati alle prestazioni erogate, che concorrono anche alla riduzione degli agiti aggressivi in Pronto Soccorso, aumentando la sicurezza degli operatori;

prosecuzione, in sicurezza, delle attività sanitarie dell’ospedale, durante l’esecuzione dei lavori.

Dal punto di vista del layout distributivo del Pronto Soccorso, si è posta particolare cura allo studio dei flussi di percorrenza. Pertanto, sono stati previsti due triage e due sale di attesa differenziate: una dedicata agli utenti barellati con attigua sala visita, l’altra agli utenti deambulanti. La sala d’attesa destinata agli utenti barellati ha subito un incremento di superficie, perseguendo l’obiettivo prefissato dalla committenza. Inoltre, sono state ripensate le sale visita per gli utenti, la sala destinata alla gestione delle emergenze e localizzate due nuove sale Osservazione Breve, un locale per la Radiologia e relativa sala comando

DATI DIMENSIONALI

Di seguito l’elenco degli spazi del nuovo pronto soccorso e i relativi dati dimensionali del nuovo Pronto Soccorso P.O. Gaetano Pini:

Area accoglienza (25.16 mq) sulla quale si affaccia l’area destinata alla Registrazione / Segreteria / Archivio (tot. 37.32 mq) con n. 2 sportelli accoglienza differenziati per utenti barellati ed utenti deambulanti;

Una sala d’attesa per utenti deambulanti (54.09 mq) con n. 42 posti a sedere e n. 2 monitor a supporto delle informazioni di attesa e turni;

Servizi igienici destinati agli utenti (11 mq);

Un locale ufficio destinato alla attesa pediatrica (8 mq);

Una sala d’attesa per utenti barellati (35 mq);

N. 2 sale visita (22.3 mq) ed una sala destinata alla gestione delle emergenze (22.2 mq);

Radiologia (28.6 mq);

N. 1 sala osservazione breve (31.71 mq), con accesso diretto a due bagni (3.61 mq)

Un locale destinato al lavoro e alla sosta degli infermieri, comprensivo di lavandino (14 mq);

Servizi igienici destinati al personale (5 mq);

Un deposito sporco (9 mq) ed un deposito pulito (8 mq), i cui percorsi sono ben differenziati;

Un locale ufficio per il coordinatore infermieristico (8.6 mq);

N. 2 locali tecnici (19.2 mq e 14 mq) di cui uno destinato agli impianti elettrici e speciali;

Un connettivo di circa 148 mq

Camera calda (65 mq) e area filtro (38 mq) con n. 19 posti per la sosta e attesa dell’utenza.

MATERIALI UTILIZZATI

È stata posta particolare attenzione all’uso di materiali di rivestimento in facciata che si adattino al meglio a quelli già presenti nel complesso edilizio, prediligendo rivestimenti in gres sottile di colorazioni affini a quelle preesistenti al piano terra e piano primo del Monoblocco B, garantendo continuità tra i materiali della fascia basamentale. Le partizioni esterne per il nuovo volume della camera calda del Pronto Soccorso P.O. Gaetano Pini saranno eseguite in blocchi di laterizio alleggerito. Il rifacimento si pone quindi in continuità con il contesto, minimizzando gli impatti visivi e mantenendo un rapporto di aderenza con le forme strutturali del paesaggio urbano che lo accoglie.

Le scelte progettuali rispettano i requisiti previsti in materia di sostenibilità energetica ed ambientale. Il progetto prevede inoltre la risistemazione dell’area esterna attigua alla camera calda, pensata come un luogo verde di sosta e relax e dove viene chiaramente strutturata la separazione dei percorsi carrabili da quelli pedonali, evidenziata dalla scelta di finiture per le due categorie di percorso.

UMANIZZAZIONE SPAZI DEL PRONTO SOCCORSO

L’umanizzazione degli spazi di cura è un elemento essenziale per garantire la qualità dell’assistenza, perché migliora il benessere psicologico sia degli operatori che dei pazienti. Questo processo implica l’adozione di ambienti più accoglienti, utilizzando il colore per creare spazi che favoriscano la guarigione. Disegni colorati creano aree attraenti che favoriscono un’atmosfera rassicurante per i pazienti, visitatori e personale. Si è scelto quindi di introdurre colori che danno un effetto di calma, ma che al contempo favoriscano un orientamento efficace.

Il miglioramento della users experience, intesa come percezione in termini di efficienza tecnica e di comfort psicologico da parte dei pazienti, è stato parte integrante del ripensamento distributivo degli spazi, attraverso soluzioni volte all’umanizzazione delle aree destinate alle prestazioni erogate, che concorrono anche alla riduzione degli agiti aggressivi in PS, aumentando la sicurezza degli operatori.

