Libri. Beppe Denaro a Trezzano sul Naviglio con Makuta Out

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 9 settembre 2025 – “Questo libro è un invito a diffidare, dissentire e a dissociarsi dal mainstream.

È il terzo libro della serie fumettistica Makuta che segue ai due precedenti libri di emblemi, MAKUTA. Un fumetto politicamente scorretto e MAKUTA. Il duca di Villafranca e l’altra filosofia, ma si distingue da questi in quanto raccolta di tre serie di aforismi e di nove haiku che completano i testi descrittivi dei personaggi del fumetto.

Makuta non è un fumetto narrativo, non racconta storie, i personaggi sono bizzarri umanoidi dai tratti anatomici esagerati e irreali che indagano, con la forma aforistica, le aporie del pensiero, i paradossi del linguaggio e i misteri della metafisica”.. Basta la sinossi del libro per conoscere Beppe Denaro e confrontarsi con lui. Da non perdere.

appuntamento in biblioteca il 13 settembre alé ore 16.00.