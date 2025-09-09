MALTEMPO. ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E GIALLA PER RISCHIO IDRAULICO E TEMPORALI

A partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 9 settembre
(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 9 settembre, è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.
È molto importante in concomitanza con l’allerta meteo abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Durante il periodo dell’allerta bisogna prestare grande attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.
I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.
