MILANO È MEMORIA. DONATO IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO RELATIVO AL MEMORIALE “NON DIMENTICARMI”





(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – La Giunta comunale ha approvato la donazione del progetto illuminotecnico relativo al memoriale “Non dimenticarmi”, l’installazione permanente collocata nell’area verde in piazza Fontana – lato via Beccaria e dedicata alla memoria delle vittime delle stragi che hanno profondamente segnato la città di Milano e l’Italia.



La donazione, da parte del “Movimento per la Giustizia Robin Hood O.d.V.” e dell’associazione “Avvocati Senza Frontiere”, si sostanzia nella fornitura e nella posa di otto corpi illuminanti. Saranno gli stessi donanti, inoltre, per un periodo di venti anni a occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, oltre che del trasporto, dell’installazione, della custodia e della copertura dei costi relativi al contatore dedicato all’impianto di illuminazione.



L’opera “Non dimenticarmi”, inaugurata nel maggio scorso, è un’installazione urbana permanente ideata dall’artista Ferruccio Ascari in memoria delle vittime della strage di Piazza Fontana e di quelle che seguirono sino all’attentato neofascista del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna Centrale.



Il monumento è costituito da otto gruppi di esili steli di ferro interconnessi, ognuno dei quali riporta il nome di ciascuna vittima, il luogo e la data della strage. L’autore ha progettato l’installazione con l’intento di riportare l’attenzione collettiva su quella fase della storia del Paese che va sotto il nome di ‘strategia della tensione’. E l’opera si trova, non a caso, in piazza Fontana, dove il 12 dicembre 1969 presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura ci fu l’attentato terroristico di estrema destra, ormai tristemente ritenuto la strage che ha dato il via alla strategia della tensione, con un susseguirsi di atti atroci che coinvolsero apparati dello Stato, insanguinando l’Italia.

L’opera monumentale è stata fortemente voluta dal Comitato Non Dimenticarmi, un comitato di cittadini e cittadine che ha preso il proprio nome da quello dell’opera e ha compiuto uno sforzo fuori dall’ordinario per raccogliere i fondi necessari alla sua realizzazione.



“Il progetto illuminotecnico donato dalle associazioni ‘Movimento per la Giustizia Robin Hood’ e ‘Avvocati Senza Frontiere’ – dichiara l’assessora ai Quartieri e Partecipazione Gaia Romani – contribuisce a rendere ancora più visibile e significativa la presenza del memoriale ‘Non dimenticarmi’ in piazza Fontana. Un’opera che non è solo un tributo alle vittime delle stragi, ma un monito permanente, affinché non si spenga mai la luce della memoria e della consapevolezza civile. A nome dell’Amministrazione ringrazio i donatori e il Comitato Non Dimenticarmi per l’impegno nel prendersi cura del ricordo collettivo attraverso un dialogo vivo e prezioso fra arte, cittadinanza e istituzioni”.

