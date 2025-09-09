MILANO È MEMORIA. INTITOLATO IL GIARDINO ‘GIOVANNA BOCCALINI’

Assessore Sacchi: “Donna e partigiana coraggiosa, la sua vita esempio di tenacia e libertà”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2025 – Si è svolta in via Ravenna (angolo via Piazzetta) la cerimonia di intitolazione del giardino a Giovanna Boccalini, partigiana, sindacalista, militante del Partito Comunista Italiano e fondatrice della prima squadra di calcio femminile italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 4, Stefano Bianco, il presidente di ANPI, Primo Minelli, e Cristina Ferrari, nipote di Giovanna Boccalini. L’iniziativa rientra nel palinsesto del Comune di Milano per l’80° anniversario della Liberazione “Tempo di pace e di libertà. Ottanta anni di Liberazione”.

“Oggi Milano ha dedicato un giardino a Giovanna Boccalini, donna coraggiosa che con il suo impegno da partigiana, docente, politica e sindacalista ha contribuito a scrivere una pagina luminosa della nostra storia – ha dichiarato l’assessore Sacchi –. La sua vita, segnata dalla lotta per la libertà, i diritti sociali e l’emancipazione delle donne, continua a parlarci con forza. Questo gesto rinnova la gratitudine della città e trasforma la memoria in responsabilità verso il futuro. Il suo esempio rimane un faro che unisce istituzioni e cittadini, ricordandoci che democrazia e giustizia si custodiscono solo con partecipazione e solidarietà”.

Nata a Lodi nel 1901 e trasferitasi a Milano negli anni Venti, Giovanna Boccalini, detta Nina, si distinse come insegnante, promotrice dell’emancipazione femminile e attivista politica. Durante la Resistenza aderì al PCI, fondò i Gruppi di Difesa della Donna e diresse ‘Noi Donne’, organo di stampa delle donne antifasciste. Nel Dopoguerra ricoprì incarichi di rilievo: fu rappresentante dell’UDI nel CLN lombardo, assessora all’Assistenza e all’Infanzia del Comune di Milano, vicepresidente dell’INCA e successivamente dell’INPS.

Scomparsa nel 1991 a Osnago, la sua vita fu segnata dall’impegno costante per la giustizia sociale, la tutela dell’infanzia e i diritti delle donne.