Monsterland Halloween Festival, annunciati i nuovi ospiti: Lazza, Anna e Gabry Ponte

Monsterland Halloween Festival torna nel 2025, venerdì 31 ottobre, per festeggiare il 15° compleanno dell'evento di Halloween più grande d'Europa, prodotto da Unconventional Events. Si annunciano oggi nuovi ospiti: Lazza, Anna e Gabry Ponte completano la formidabile line up dell'Horror Ware House Stage, che ospiterà anche Emis Killa e Kid Yugi, oltre al format di successo Vida Loca. In tutto saranno 12 gli stage presenti all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, tra cui il Galactica Main Stage che, in collaborazione con Cocoricò porterà il suo format internazionale in Italia, ospitando alcuni degli artisti più quotati della scena Hard Techno: Indira Paganotto, Luca Agnelli, Paolo Ferrara, Mattia Trani, Anxhela, BIAA e Gianni Di Bernardo sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno al festival. Altri imperdibili artisti della scena techno si esibiranno invece presso il Titilla Box Stage, in collaborazione con Outcast: Alex Neri B2B Cole, Alexia Glensi B2B Alex Dima, Binh, GNMR, Hiraku e Paul Lution. Il già annunciato The Witch Forest Stage sarà il palcoscenico di Marco Carola, Paco Osuna e Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli.

“The Psychedelic Circuit” sarà il tema che caratterizzerà il format di quest’anno, in celebrazione dell’inedita location che l’ospiterà, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport, arricchito da tante novità e sorprese speciali con ampia ottimizzazione degli spazi e l’integrazione di nuove aree d’intrattenimento. Ogni area del circuito, infatti, compresi i vari box, paddock, sarà parte integrante del Festival per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e ciascuno dedicato a un genere musicale diverso, per permettere al pubblico di scatenarsi sul dancefloor più affine ai propri gusti. Come da tradizione di Monsterland, anche per l’edizione 2025 saranno allestiti dei palchi esterni in grandi tendoni circensi pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra DJ e performer nazionali e internazionali.

Monsterland Halloween Festival non è solo musica, ma divertimento in tutti i suoi generi: il format offrirà anche giostre e attrazioni adrenaliniche in tema con la notte più paurosa dell’anno. Con uno spazio area festival di 70.000 mq, 12 stage musicali che ospiteranno 150 tra artisti nazionali e internazionali, un horror luna park e molto altro, questa edizione di Monsterland Halloween Festival è pronta a festeggiare i suoi 15 anni di divertimento!

Nel corso degli anni, Monsterland si è consacrato come il più grande e importante festival in maschera d’Europa che unisce diversi mondi musicali ed experience immersive di vario tipo, consolidandosi come il punto di riferimento per il pubblico amante dell’intrattenimento a 360°. In 14 edizioni, Monsterland ha riunito oltre 300mila persone provenienti da più di 50 nazioni e raggiungendo il record nel 2024 con oltre 40mila presenze. Sui palchi del Monsterland si sono esibiti negli anni più di 1000 artisti nazionali e internazionali, tra dj, cantanti, showman, tra i nomi più amati della scena musicale attuale e headliner di livello mondiale e campioni della musica techno, house ed elettronica, come Nina Kraviz, Marco Carola, Salmo, Gigi D’Agostino, Sfera Ebbasta, Guè, Amelie Lens e molti altri. In pochi anni il team di Unconventional Event ha saputo trasformare Monsterland Halloween Festival da un evento one-stage a un’intera città dell’intrattenimento, con oltre 10 palchi tematici outdoor e indoor, un luna park horror e altre experience correlate. Il cambio location all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sottolinea la portata e il prestigio di questo festival che, giunto al suo quindicesimo compleanno, si conferma un evento unico nel suo genere.

I biglietti sono in vendita a numero limitato sui circuiti di vendita ufficiali www.monsterlandfestival.it

Monsterland Halloween Festival è raggiungibile da tutta Italia! Con West Coast Agency saranno infatti attivate delle speciali linee bus nelle principali città italiane per permettere a chiunque di raggiungere la festa di Halloween più grande d’Europa.

LINE UP MONSTERLAND HALLOWEEN FESTIVAL (IN AGGIORNAMENTO)

HORROR WAREHOUSE STAGE

ANNA

EMIS KILLA

KID YUGI

GABRY PONTE

LAZZA

GALACTICA MAIN STAGE

ANXHELA

BIIA

GIANNI DI BERNARDO

INDIRA PAGANOTTO

LUCA AGNELLI

MATTIA TRANI LIVE

PAOLO FERRARA

+ OPEN ACT

TITILLA feat. OUTCAST BOX STAGE

ALEX NERI B2B COLE

ALEXIA GLENSY B2B ALEX DIMA

BINH

GNMR

HIRAKU

PAUL LUTION LIVE

THE WITCH FOREST STAGE

MARCO CAROLA

PACO OSUNA E ANDREA OLIVA B2B NIC FANCIULLI