Monza. Da lunedì 15 a sabato 20 settembre l’accesso al Pronto soccorso dell’IRCCS San Gerardo sarà possibile esclusivamente da via Cadore

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 settembre 2025 – Da lunedì 15 a sabato 20 settembre l’accesso al Pronto soccorso dell’IRCCS San Gerardo sarà possibile esclusivamente da via Cadore. La chiusura temporanea della rampa di collegamento da via Giovanni Battista Pergolesi a via Liszt, fino alla rotonda di fronte all’ingresso del PS, si rende necessaria per consentire le operazioni di smontaggio di una gru del cantiere del Settore A.

Durante questo periodo, per raggiungere il Pronto Soccorso generale e quello ostetrico da via Giovanni Battista Pergolesi, sarà necessario seguire la segnaletica di deviazione in direzione nord (verso Lissone), percorrendo via Boito e successivamente via Cadore. Lo stesso percorso sarà valido per i pazienti diretti agli ambulatori e reparti di Ematologia, Malattie infettive. Per chi proviene da via Boito e dal centro di Monza, la segnaletica inviterà a non svoltare in via Pergolesi.

Si ricorda che il transito su via Liszt è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti al Pronto soccorso, oltre ai pazienti che devono raggiungere il Settore E dell’Ospedale San Gerardo (che ospita Ematologia e Malattie infettive). Nella zona interessata dalla chiusura verranno comunque garantiti dei parcheggi per l’utenza.

