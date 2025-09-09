OPEN DAY DEL CENTRO RICERCHE SUL RISO

Appuntamento a Castello d’Agogna (PV) il prossimo 11 settembre. Visita dei campi sperimentali e un convegno su “Il riso italiano: un’eccellenza, non una commodity”

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 9 settembre 2025 – Un convegno scientifico per parlare de “Il riso italiano: un’eccellenza, non una commodity”. Sarà questo l’argomento che l’Ente Nazionale Risi proporrà alla riflessione degli operatori del settore il prossimo 11 settembre. L’appuntamento è per le ore 10 presso il Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna.

Diversi gli interventi previsti moderati dal direttore generale dell’Ente Nazionale Risi, Roberto Magnaghi. Per prima interverrà Mariangela Rondanelli, professore associato in Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, che affronterà il tema “Qualità nutrizionali e indice glicemico del riso fra passato, presente e futuro”.

Seguirà la relazione di Attilio Giacosa, professore, esperto in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso il Centro CDS di Genova San Benigno, che parlerà de “Il riso per un invecchiamento in salute”. Al biologo nutrizionista Domenicantonio Galatà, toccherà l’intervento su “Riso, la stoccata vincente di una dieta nutriente”. L’ultimo a intervenire, prima della chiusura del Presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba, sarà Filip Haxhari, dirigente del dipartimento di miglioramento genetico del Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale Risi, che parlerà di “Ricerca genetica sul riso: un secolo di storia, eccellenza e futuro.

Nel pomeriggio, dopo un light lunch con risotto, è prevista la partenza a gruppi per la visita ai campi sperimentali, al progetto RiWeCIS, alla piattaforma sperimentale PROMEDRICE e al nuovo Risegno che celebra gli 80 anni della varietà Carnaroli.