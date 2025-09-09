RAIMONDO (FDI): “IL MICAM CONFERMA L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY, APPREZZAMENTO DEGLI OPERATORI PER IL GOVERNO MELONI”

(mi-lorenteggio.com) Milano / Rho, 9 settembre 2025 – “Questa mattina ho avuto il piacere di visitare il Micam, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo della calzatura, autentica vetrina dell’eccellenza italiana.

Girando tra gli stand ho incontrato imprenditori, artigiani e professionisti che con passione, creatività e innovazione mantengono alto il nome del Made in Italy nel mondo.



Ho potuto toccare con mano quanto sia fondamentale anche il tema della formazione, per garantire il ricambio generazionale e tramandare competenze che sono patrimonio della nostra tradizione manifatturiera.

Il Micam dimostra ancora una volta come l’Italia sappia essere un punto di riferimento internazionale per qualità e stile. È stato anche motivo di orgoglio sentire l’apprezzamento per quanto sta facendo il Governo guidato da Giorgia Meloni a sostegno del settore: un riconoscimento che conferma la bontà del lavoro portato avanti dal nostro Presidente.”

Così Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia, stamattina in visita al Micam in Fiera Milano.

