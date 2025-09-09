Rozzano. Minorenne scippa anziano, individuato e denunciato grazie alle telecamere



Determinante l’intervento degli agenti che, grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, hanno fermato il ragazzo. L’anziano, affetto da Alzheimer, era stato soccorso da alcuni passanti.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 9 settembre 2025 – La polizia locale ha individuato e denunciato un quindicenne, di origine sudamericana, responsabile di un grave episodio di scippo avvenuto nei giorni scorsi ai danni di un anziano di 83 anni affetto da Alzheimer.

Il fatto è avvenuto in pieno giorno ad una fermata del tram 15. Il giovane ha strappato con violenza il borsello dell’anziano, approfittando del suo stato di fragilità. Nonostante il tentativo dell’83enne di inseguirlo, l’uomo è caduto a terra poco dopo, venendo fortunatamente soccorso da alcuni cittadini presenti sul posto.

Grazie al tempestivo intervento della polizia locale e all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale, il responsabile è stato rapidamente identificato e denunciato a piede libero. Le indagini, concluse in poche ore, hanno permesso di raccogliere elementi decisivi per la sua individuazione e per restituire il borsello.

Il giovane dovrà ora rispondere dell’accusa di furto con strappo pluriaggravato, in considerazione della condizione di minorata difesa della vittima e delle specifiche aggravanti previste dalla Legge 104.

