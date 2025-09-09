Stroke Unit dell’Asst Rhodense, premio e nuovi protocolli sanitari

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 9 settembre 2025 – A maggio 2025 AIFA ha approvato l’utilizzo di un agente trombolitico, il tenecteplase per il trattamento dell’ictus ischemico in fase acuta. Questo farmaco, di cui sono state dimostrate efficacia e sicurezza, si caratterizza per semplicità di preparazione e rapidità di somministrazione, elementi che portano a snellire l’attività del PS e facilitano il trasporto in un Hub per procedure endovascolari.

“Questa molecola rappresenta attualmente lo standard di cura in molti Paesi europei e nella nostra azienda è disponibile da agosto – spiega la dottoressa Maria Grazia Riggio, direttrice della Neurologia dell’Asst Rhodense – Nei giorni scorsi una paziente è stata trattata con tenecteplase nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Garbagnate dal neurologo di guardia, dottor Marco Ronzoni, la terapia si è dimostrata efficace e senza complicanze. Siamo fra i primi centri che hanno effettuato il trattamento in Lombardia, reso possibile grazie all’impegno sinergico di diversi attori istituzionali. Quanto fatto, in modo così tempestivo, credo possa contribuire a valorizzare il ruolo della Stroke Unit dell’ASST Rhodense nell’ambito della rete Stroke Lombardia. Fondamentale è stato il contributo dei Neurologi, che hanno provveduto con rapidità all’aggiornamento dei protocolli terapeutici, nonché quello del personale del Pronto Soccorso di Garbagnate che ha accolto positivamente il cambiamento proposto”.

All’Asst Rhodense anche per il 2025 è stato assegnato il premio Gold ESO- Angel, si tratta dell’ottavo riconoscimento, in ordine temporale, indirizzato all’azienda per gli elevati standard assistenziali.

Redazione