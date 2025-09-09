Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo, torna a Milano CityLife per la nona edizione italiana

Di
Redazione
-
0
89

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 settembre 2025 – Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlonal mondo, torna a Milano per la nona edizione italiana. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21settembre 2025 nello scenario verde di CityLife, che anche quest’anno si trasformerà in ungrande villaggio delbenessere. Dopo il successo del 2024-con oltre 3.600 partecipanti attivi e quasi 10.000 visitatori complessivi-il format che unisce corsa, yoga e meditazione torna adanimare il parco per due giornate all’insegna di sport, consapevolezza e condivisione. Il cuore dell’evento sarà il Wanderlust Village con un Main Stage che ospiterà i miglioritrainer, insegnanti e guide del panorama wellness, fitness e del mondo olistico. Non mancheranno il True North Cafe con proposte salutari, il KulaMarket, il mercatino solidale dedicato a brand sostenibili, le Partner Areas esperienziali e immersive, e le cinque aree tematicheche proporranno un ricco programma di attività AlwaysOneUncommons. Una collaborazione per una città più sostenibile. Anche quest’anno Wanderlust rinnova la collaborazione con SmartCityLife, società che gestisce e valorizza le aree pubbliche e private del quartiere CityLife, in accordo con il Comune di Milano. L’obiettivo di SmartCityLife è quello di rendere il Parco e tutto il quartiere un luogo sempre più crocevia di eventi, sport e verde, fruibile da tutti i cittadini.

“Wanderlust nasce per unire le persone attraverso esperienze che favoriscono laconsapevolezza di sé, il benessere fisico e mentale e un approccio sostenibile alla vita,” commenta Simone Tomaello, Country Manager di Wanderlust “Collaborare con Smart CityLife è per noi un onore, perché condividiamo valori e una visione comune per il futuro. Siamo entusiasti di tornare a Milano, nel cuore verde di CityLife, dove i wanderluster potranno vivere il loro #bestdayeve.

“Siamo molto felici di ospitare nuovamente Wanderlust 108 nel Parco di CityLife” – dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife –. “Questo evento rappresenta al meglio lo spirito del quartiere: un luogo aperto, sostenibile e inclusivo, dove sport, cultura ebenessere trovano spazio per coinvolgere tutta la comunità. La collaborazione con Wanderlust valorizza la nostra visione di un parco vivo e fruibile, capace di unire persone ed esperienze in un contesto unico nel cuore di Milano.”

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui