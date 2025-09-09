Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo, torna a Milano CityLife per la nona edizione italiana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 settembre 2025 – Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlonal mondo, torna a Milano per la nona edizione italiana. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21settembre 2025 nello scenario verde di CityLife, che anche quest’anno si trasformerà in ungrande villaggio delbenessere. Dopo il successo del 2024-con oltre 3.600 partecipanti attivi e quasi 10.000 visitatori complessivi-il format che unisce corsa, yoga e meditazione torna adanimare il parco per due giornate all’insegna di sport, consapevolezza e condivisione. Il cuore dell’evento sarà il Wanderlust Village con un Main Stage che ospiterà i miglioritrainer, insegnanti e guide del panorama wellness, fitness e del mondo olistico. Non mancheranno il True North Cafe con proposte salutari, il KulaMarket, il mercatino solidale dedicato a brand sostenibili, le Partner Areas esperienziali e immersive, e le cinque aree tematicheche proporranno un ricco programma di attività AlwaysOneUncommons. Una collaborazione per una città più sostenibile. Anche quest’anno Wanderlust rinnova la collaborazione con SmartCityLife, società che gestisce e valorizza le aree pubbliche e private del quartiere CityLife, in accordo con il Comune di Milano. L’obiettivo di SmartCityLife è quello di rendere il Parco e tutto il quartiere un luogo sempre più crocevia di eventi, sport e verde, fruibile da tutti i cittadini.

“Wanderlust nasce per unire le persone attraverso esperienze che favoriscono laconsapevolezza di sé, il benessere fisico e mentale e un approccio sostenibile alla vita,” commenta Simone Tomaello, Country Manager di Wanderlust “Collaborare con Smart CityLife è per noi un onore, perché condividiamo valori e una visione comune per il futuro. Siamo entusiasti di tornare a Milano, nel cuore verde di CityLife, dove i wanderluster potranno vivere il loro #bestdayeve.

“Siamo molto felici di ospitare nuovamente Wanderlust 108 nel Parco di CityLife” – dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife –. “Questo evento rappresenta al meglio lo spirito del quartiere: un luogo aperto, sostenibile e inclusivo, dove sport, cultura ebenessere trovano spazio per coinvolgere tutta la comunità. La collaborazione con Wanderlust valorizza la nostra visione di un parco vivo e fruibile, capace di unire persone ed esperienze in un contesto unico nel cuore di Milano.”

