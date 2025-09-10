12 settembre, modifiche alla viabilità per la Stralegnanese

Ecco le strade chiuse dalle 18.30 alla fine della manifestazione

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 10 settembre 2025. In occasione della disputa della corsa podistica Stralegnanese by night, organizzata dall’Unione sportiva Legnanese venerdì 12 settembre, la viabilità conoscerà diverse modifiche. A partire dalle 18.30 e sino al termine della manifestazione saranno chiuse al traffico tutte le strade interessate dal passaggio della gara ossia: viale Toselli (da via per San Vittore Olona a corso Magenta), via S.M. del Carso, via XX Settembre (da via S.M. del Carso a piazza Vittorio Veneto), piazza Vittorio Veneto, via Venegoni (da piazza Vittorio Veneto a piazza del Popolo), piazza del Popolo, sottopasso centrale, piazza Monumento, corso Italia (da piazza Monumento a via Verdi), via Verdi, via Crispi, largo Tosi, via Gilardelli, piazza Carroccio, via Milano (da piazza Carroccio a via Santa Caterina), via Santa Caterina (da via Milano a viale Gorizia), viale Gorizia, via Macello, via Branca, via Ratti, corso Magenta.



Dalle 18.30, e sino al termine della manifestazione, sarà istituito il senso unico di circolazione su viale Toselli (nel tratto compreso tra via per San Vittore Olona e corso Sempione, in direzione di quest’ultimo) e via Venegoni (da piazza Vittorio Veneto a via Firenze in direzione di quest’ultima).



Sarà inoltre vietata la circolazione, con la sola eccezione del transito locale, per il tempo necessario al transito dei partecipanti alla competizione nelle vie che incrociano le strade interessate dalla gara. Durante la gara sarà consentito il solo attraversamento in entrata e/o uscita dei veicoli su indicazione del personale preposto in via Rossini all’intersezione con via XX Settembre (consentita l’entrata e l’uscita), in via San Bernardino all’intersezione con la via XX Settembre (consentita l’entrata e uscita), in viale Gorizia all’intersezione con via Renato Cuttica (consentita solo l’uscita) e in via Giolitti all’intersezione con Corso Italia (consentita solo l’uscita).