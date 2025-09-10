39° MiX Festival Internazionaledi Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer

Paola Iezzi Premio More Love

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025 – Dal 18 al 21 settembre a Milano torna l’appuntamento con la migliore cinematografia queer mondiale con il 39° MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, in scena tra il Piccolo Teatro Strehler e il suo Sagrato, la Casa di Quartiere Garibaldi e, per la prima volta, il Cinema Arlecchino. Sotto la nuova direzione artistica di Lara Vespari e Federico Manzionna, l’edizione 2025 si muove all’insegna del claim

manifesto “ACTION!”, parola chiave che guiderà una quattro giorni di grandi pellicole, esclusive anteprime

provenienti da tutto il mondo, incontri con artistə, registə, scrittori e scrittrici, djset, musica live e stand up

comedy.

Special guest della cerimonia di apertura – giovedì 18 settembre, ore 20.30, al Piccolo Teatro Strehler – condotta

da Manola Moslehi, una delle voci più amate della radio italiana, sarà Paola Iezzi che riceverà il Premio More Love,

il riconoscimento che il MiX assegna a figure dello spettacolo, della cultura e della società civile distintesi per

l’impegno nel dare voce e visibilità alle tematiche LGBTQ+. Durante la serata, il saluto istituzionale dell’Assessore

alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e l’esibizione live di alcuni performer di Italy Bares, il noto

charity show che sensibilizza contro ogni forma di stigma e pregiudizio, con la partecipazione di Gabriele Foschi,

Alice Grasso, Edoardo Zedda e le coreografie di Giammarco Capogna, Anna Rita Larghi e Thomas Signorelli. A

seguire, l’anteprima italiana di Dreams in Nightmares, nuovo lavoro della regista statunitense Shatara Michelle

Ford, presentato alla Berlinale 2025, sezione Panorama, e riconosciuto come uno dei titoli più originali della

stagione: un road movie queer che intreccia realismo e dimensione onirica per raccontare un viaggio fisico ed

emotivo di tre donne nere queer in giro attraverso il cuore dell’America, alla ricerca della loro amica.

A chiudere il festival – domenica 21 settembre, ore 20.30, al Piccolo Teatro Strehler – sarà un’altra anteprima

italiana, fuori concorso, Une vie rêvée (Somewhere in Love) di Morgan Simon, con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo

principale di Nicole, una donna di 52 anni, disoccupata e indebitata, sola con il figlio adolescente Serge in una

banlieue parigina. Una commedia agrodolce che esplora con sottigliezza e umorismo la resilienza di fronte alle

difficoltà della vita, mantenendo uno sguardo senza compromessi sulla precarietà e sui rapporti familiari, pur

lasciando spazio a un barlume di speranza. Con una Valeria Bruni Tedeschi ai massimi livelli, qui affiancata dagli

altrettanto bravi Félix Lefebvre (Été 85 – Estate ’85) nel ruolo del figlio, e da Lubna Azabal (Incendies – La donna

che canta) in quello dell’amica. Precede la proiezione la cerimonia di chiusura con l’annuncio di tutti i film vincitori,

co-condotta dal comico Pierluca Mariti, ora su Prime Video nel cast della prima stagione di Red Carpet – Vip al

tappeto, e da Simonetta Musitano, attrice comica, doppiatrice e stand-up comedian, tra gli ospiti fissi di Comedy

Central e Propaganda Live. Durante la serata, anche il live intimo e potente di Emma Nolde, uno dei nomi più

interessanti del nuovo cantautorato italiano, con tre dischi all’attivo in soli quattro anni e importanti collaborazioni

(Generic Animal, Levante, Niccolò Fabi, Motta).

Come sempre, nucleo centrale del festival rimangono i tre concorsi internazionali dedicati a lungometraggi,

cortometraggi e documentari, che quest’anno presentano una trentina di titoli, quasi tutti in anteprima italiana,

focalizzati su tematiche che, pur mettendo al centro lo sguardo e le voci LGBTQ+, affrontano questioni universali,

raccontando storie capaci di toccare tuttə. A questo proposito, nel Concorso Lungometraggi spiccano le anteprime

italiane di: A natureza das coisas invisíveis (The Nature of Invisible Things) della brasiliana Rafaela Camelo – film

d’apertura della Berlinale Generation Kplus e vincitore del premio per la Miglior Opera Prima al Frameline49

LGBTQ+ Film Festival di San Francisco – storia dell’amicizia tra Gloria, bambina trapiantata di cuore, e Sofia,

bambina transgender, che si incontrano tra le corsie di un ospedale, e unite dal desiderio di fuga e dalla capacità

di vedere l’invisibile, affrontano insieme morte, identità e famiglia con la leggerezza del realismo magico; Cherub,

sorprendente esordio alla regia di Devin Shears, un racconto delicato di desiderio e di rinascita, senza dialoghi, con

al centro un uomo solo e invisibile, con un corpo grasso, che trova una nuova prospettiva di vita quando invia il suo

autoritratto a una rivista gay; 3670, altro intenso esordio alla regia firmato da Park Joon-ho e ambientato a Seoul,

con protagonista un giovane disertore nord-coreano che scopre per la prima volta la libertà di amare e il calore di

una comunità che lo accoglie. Da segnalare, non in anteprima italiana, Sad Jokes di Fabian Stumm, che sarà ospite

del festival, commedia tragicomica che indaga con autenticità tutta l’ambiguità e la bellezza delle relazioni

contemporanee. Tra i documentari, invece, si distinguono, sempre in anteprima italiana, il pluripremiato

documentario tedesco House With a Voice, firmato da Kristine Nrecaj e Birthe Templin, anche loro ospiti del

festival, un ritratto intimo e profondo – presentato in collaborazione con Immaginaria International Film Festival

of Lesbians & Other Rebellious Women – di sei Burrneshas, donne albanesi che, per motivi diversi, hanno scelto di

vivere come uomini, un lavoro che sfida gli stereotipi e invita a riflettere sulla condizione delle donne; Niñxs dello

spagnolo attivista e transfemminista Kani Lapuerta, presentato in prima mondiale a Visions du Réel, un viaggio,

frutto di 8 anni di riprese, nella vita della oggi quindicenne Karla che racconta con sincerità il suo percorso di

crescita e transizione di genere; e Fatherhood, documentario diretto dai norvegesi Even G. Benestad e August B.

Hanssen, che segue Kristopher, David e Sindre, tre uomini in una relazione poliamorosa che aspettano il loro primo

figlio dove Kristopher, uomo transgender che sarà il padre biologico, rappresenta un caso pionieristico in Norvegia

dopo anni di sterilizzazioni forzate. Non anteprima italiana ma sicuramente da non perdere il Queer Lion di Venezia

2024, Alma del desierto della colombiana Mónica Taboada -Tapia, incredibile storia di Georgina, una donna

transgender Wayúu, che lotta per la propria identità e il proprio riconoscimento, una storia potente sulle tematiche

di identità di genere, etnia e diritti civili. Infine, nella sempre corposa sezione dei cortometraggi, raggruppati

quest’anno sotto il titolo di “Mini MIX – Short & Proud”, merita ricordare Marina di Paoli De Luca, fresco vincitore

del Premio Miglior Cortometraggio alla SIC@SIC dell’82a Mostra del Cinema di Venezia, un coming of age che

mette al centro temi universali e profondamente attuali come l’amicizia, la crescita e la ricerca della propria

identità; La fille qui explose (The Exploding Girl ) del duo Caroline Poggi e Jonathan Vinel, già vincitori del Premio

del Pubblico al MiX 2024 con il lungometraggio Eat the night, quest’anno presenti con un corto di animazione con

protagonista una ragazza che esplode in continuazione, anche sette volte al giorno, una potente metafora dell’ansia

costante e della rabbia interiore della Generazione Z; e l’anteprima italiana di Erion di Marius Gabriel Stancu che

racconta la prima estate queer del protagonista, interpretato dall’astro nascente del cinema italiano Vincenzo Crea

(I figli della notte, Appartamento ad Atene, Nessuno come noi, e nella seconda stagione della serie Netflix, Tutto

chiede salvezza ).

A decretare i film vincitori, tre giurie internazionali, composte da personalità del mondo cinema, dell’arte e della

cultura. La regista, sceneggiatrice e produttrice Laura Luchetti (Fiore gemello, Sugarlove, La bella estate, e per

Netflix un episodio de Il Gattopardo) presiederà la giuria che assegnerà il premio al Miglior Lungometraggio,

insieme al regista, produttore, scrittore, sceneggiatore Fabio Mollo (Nata per te, My soul summer) e allə Head of

Programming di MiX Festival CPH di Copenaghen Ebrar Bahçivan. La documentarista russa Agniia Galdanova

(Queendom), invece, presiederà la giuria che giudicherà il Miglior Documentario, insieme a Jonathan Zenti, audio

e podcast designer, e Carlotta Coppo, filosofa e antropologa di formazione, fotografa di professione. La giuria che

valuterà il Miglior Cortometraggio, sarà, infine, presieduta dall’attore, autore e attivista LGBTQ+ Pietro Turano

(Skam Italia, autore del podcast Eclissi Talk, consigliere nazionale di Arcigay e vicepresidente di Arcigay Roma),

insieme ad Alberto Sacco, regista autore e conduttore (Le Rubrichette sui social, Most Ridiculous in TV) e Josephine

Yole Signorelli, in arte “Fumettibrutti”, fumettista e attivista italiana.

Confermato anche per questa edizione il Premio al Miglior Video Musicale Queer organizzato in collaborazione

con FLUIDOSTUDIO, che quest’anno sarà assegnato – domenica 21 settembre, ore 20.00, Piccolo Teatro Strehler –

da una giuria presieduta dall’inglese Samuel Douek, architetto e pluripremiato regista cinematografico, e formata

da Macia Del Prete, coreografa, ballerina, direttrice artistica e docente di danza contemporanea, Filippo Piva,

giornalista esperto di tendenze e lifestyle, e Pie Agostini in arte “Sempiona”, queer performer e drag, dj milanese.

Accanto ai concorsi, il festival conferma anche quest’anno la sua natura interdisciplinare con un ricco calendario di

eventi, incontri di approfondimento e workshop che esplorano la cultura queer oltre lo schermo, intrecciando

arte, spettacolo, musica, scienza, sport e attivismo. A cominciare da “Stand Up, Take ACTION” (venerdì 19

settembre, ore 21.30, Casa di Quartiere Garibaldi), una serata che unisce comicità e consapevolezza che torna

dopo il successo dell’anno passato, con la conduzione della drag performer milanese La Fay e gli interventi di tre

comedian affilatǝ e visionarǝ, Maura Bloom, Annagaia Marchioro e Laura Pusceddu. Spazio anche agli eventi

musicali con il live delle Moyre (venerdì 19 settembre, ore 19.00, Sagrato Strehler), duo musicale siciliano

composto dalle sorelle Giulia e Paola Messina con la collaborazione del produttore musicale Matteo Sodano, primə

classificate all’ottava edizione del Festival della Musica a Milano “SanNolo” con la loro “DEDICA FUNKY”; il live di

Alec Temple (sabato 20 settembre, ore 21.30, Casa di Quartiere Garibaldi), progetto alt-pop, nato nel 2022

dall’incontro artistico tra Alessandro Zavoli e il producer cremonese VAGO XVII, vincitore assoluto del Premio Fred

Buscaglione; e l’esibizione di Checcoro (domenica 21 settembre, ore 18.00, Sagrato Strehler), primo coro LGBT di

Milano formato da persone di ogni orientamento sessuale e identità di genere con a cuore l’affermazione dei diritti

umani e civili. Altra musica e attività arriveranno sul Sagrato dello Strehler che si animerà fin dal pomeriggio con la

musica dei migliori dj della scena queer milanese. Il piano terra della Casa di Quartiere Garibaldi, invece, ospiterà

dalle 10.00 di sabato 20 alle 19.00 di domenica 21 settembre, la mostra “Le Pellicolose” di Simon The Graphic, un

viaggio visivo e narrativo nel cuore di un doppio senso, pellicola e pericolose, che raccoglie i ritratti di una selezione

personalissima di attrici italiane e internazionali – muse e ribelli, icone e outsider – che hanno lasciato un’impronta

indelebile nel cinema e nell’immaginario collettivo.

Completano la line up degli eventi extra-cinematografici, un ampio programma di panel e workshop – dalla

genitorialità al tema degli spazi sicuri, dal burlesque alla cultura delle ballroom – alcuni dei quali vedono la

partecipazione diretta di partner del festival, impegnati in prima persona nella costruzione dei contenuti: ViiV

Healthcare, già al fianco del festival come main sponsor nella scorsa edizione, punterà i riflettori sulla tematica

della prevenzione HIV, tra scienza e innovazione, cultura e tematiche sociali, attraverso il talk “Prevent(ac)tion: HIV

con e senza i confini di un corpo” (venerdì 19 settembre, ore 10:30, Casa di Quartiere Garibaldi), occasione di

confronto tra voci scientifiche e culturali sul tema della prevenzione e della gestione dell’HIV, durante il quale sarà

proiettato il cortometraggio Letters to Myself della poetessa e filmmaker brasiliana Marina Vergueiro; McFIT

rinnova la collaborazione aperta nel 2024 con una main partnership che prevede l’organizzazione di un workshop

sull’autodifesa “Corpo, spazio, risposta” (sabato 20 settembre, ore 10.00, Casa di Quartiere Garibaldi) e il

contributo alla realizzazione del panel “Corpi in gioco: sport e visibilità” (domenica 21 settembre, ore 15.00, Spazio

Panel), per riflettere su come rendere davvero accessibile lo sport, tra identità e appartenenze, coming out,

barriere e diritti; Lush Italia, nuovo supporter del MiX, porterà al festival le sue sessioni di Bath Bomb Making con

“Metti le mani in pasta! Realizza la tua bathbomb Lush!” (sabato 20 settembre, ore 14.00, 14.30, 15.00, Casa di

Quartiere Garibaldi), un’esperienza creativa in cui i partecipanti potranno “mettere le mani in pasta” e realizzare il

proprio prodotto da bagno Equity, oltre ad allestire uno spazio di relax e benessere aperto a tuttǝ all’interno del

Piccolo Teatro Strehler.

Tra gli altri nuovi supporters, Bivio Milano e Axept, quest’ultimo anche media partner di questa edizione. Tra gli

altri media partner, tornano Comedy Central e Toh! Magazine, mentre entrano nella famiglia del MiX nuove realtà

come Taffo Funeral Services Milano e Kirweb. Una fitta rete di partner tecnici sosterrà la realizzazione del festival,

tramite il contributo di prodotti e servizi, come Barman Milano, Berberè, Brooklin Brewery, Gloria e Malìa per la

parte food and beverage, FairEnough per le maglie dello staff e la gestione del merchandising ufficiale, Moleskine,

NPM, SubHumans e Vibra. L’hospitality viene invece supportata da Urban Hive, che insieme a Portico84 accoglierà

gli ospiti e le ospiti internazionali della 39a edizione. Oltre ai sostegni privati, il Festival è organizzato in partnership

con CIG e con il patrocinio del Comune di Milano e dell’Institut français Milano.

Come sempre, tutte le proiezioni e le iniziative della 39a edizione saranno gratuite per le amiche e gli amici del

MiX che effettueranno il tesseramento al costo di 20 euro all’associazione MIX Milano APS, già aperto sul sito

ufficiale del festival – https://mixfestival.eu/il-tuo-account/partecipa.

Organizzato da MIX Milano APS (Associazione di Promozione Sociale), il festival è diretto e prodotto da Lara Vespari

e Federico Manzionna, con Roberta Gialotti coordinatrice della programmazione, insieme a un team di 17 persone

e decine di volontarie e volontari.

CREDITS

UN PROGETTO DI MIX MILANO APS

CON IL PATROCINIO DI COMUNE DI MILANO, INSTITUT FRANÇAIS MILANO

MAIN PARTNERS ViiV, McFIT

SUPPORTED BY BIVIO, AXEPT

GRAZIE A: AFIC, CINEMA ANTEO, CINETECA MILANO, FLUIDOSTUDIO, FONDAZIONE NUOVI MECENATI, GOETHE

INSTITUT MAILAND, IMMAGINARIA, MFN, PICCOLO TEATRO STREHLER, PARKS

MEDIA PARTNER AXEPT, COMEDY CENTRAL, KIRWEB, TAFFO FUNERAL SERVICE, TOH! MAGAZINE

IN PARTNERSHIP CON CIG

PARTNER TECNICI BARMAN MILANO, BERBERÉ, BROOKLYN BREWERY, FAIRENOUGH, GLORIA, MALIA, NPM,

MOLESKINE, SUBHUMANS, VIBRA

HOSPITALITY PARTNER URBAN HIVE, PORTICO84