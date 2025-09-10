Bollate: È nata la Scuola Civica di Musica Città di Bollate

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 settembre 2025. Importante novità a Bollate: nasce la Scuola Civica di Musica Città di Bollate, un nuovo servizio comunale che raccoglie l’eredità di una storia durata 40 anni: la storia dell’Accademia Vivaldi.

È il risultato di un lungo e impegnativo percorso voluto dall’Amministrazione comunale che, attraverso l’Assessore alla Cultura e Pace Lucia Albrizio, commenta: “Siamo particolarmente orgogliosi della scelta di aver istituito la nuova Scuola Civica di musica. Un progetto che nasce dal desiderio di offrire alla nostra comunità un presidio stabile di educazione musicale di qualità. La scuola si avvarrà della pluriennale e consolidata esperienza dell’Accademia Vivaldi, che ha saputo costruire negli anni un importante rapporto con il territorio, e della competenza gestionale di CSBNO”.



“L’Amministrazione – prosegue Albrizio – crede fermamente che la cultura, e in particolare la musica, siano strumenti fondamentali per la crescita personale e collettiva. Questa scuola rappresenta un investimento nel futuro, nei talenti e nei sogni dei nostri cittadini e delle nostre cittadine, soprattutto più giovani, ma anche un’opportunità per tutta la cittadinanza di vivere la musica come parte integrante della vita culturale della città. Una città che punta sulla cultura e l’educazione è una città che crede in un presente e in un futuro di Pace”.

UN PO’ DI STORIA

Si arriva a questo traguardo dopo cinque anni interlocutori. L’Accademia Vivaldi, fondata nel 1985, con sede nei locali della Scuola media E. Montale di via Verdi, si trasferisce nel 2020 a Cascina del Sole, presso la Scuola A. Gramsci. Affronta due anni di gestione Covid con non poche difficoltà. I tre anni accademici successivi, dal 2023 al 2025, sono gestiti dall’Associazione Accademia Vivaldi, che diventa formalmente Ente di Terzo Settore, in partenariato con il CSBNO.

Quest’ultima esperienza, affiancata dall’Amministrazione comunale, fa maturare la volontà di dar vita ad una vera e propria Scuola Civica. La Scuola Civica di Musica Città di Bollate sarà gestita, tramite contratto di servizio, dal CSBNO. Un nuovo incarico che conferma l’investimento dell’Azienda consortile nella conduzione diretta di attività culturali, in particolare in ambito musicale, con le Civiche di Sesto San Giovanni e Arese. L’Associazione Accademia Vivaldi proseguirà il suo impegno nella promozione e divulgazione della Musica, sostenendo il CSBNO e l’Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti ed eventi.

IL NUOVO ANNO MUSICALE

L’anno accademico partirà a inizio ottobre, nella sede di Cascina del Sole, in via Coni Zugna 15.

Venerdì 19 e martedì 23 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 sarà possibile partecipare all’Open Day, a ingresso libero: un’occasione per conoscere la scuola e le novità del nuovo anno!

Redazione