CEM Ambiente. Terza puntata per la campagna #Rifiutalabbandono: al centro i “bisognini” non raccolti

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 10 settembre 2025. Contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e promuovere comportamenti civili e responsabili. Questo l’obiettivo della campagna #Rifiutalabbandono, ideata da CEM Ambiente in collaborazione con i 76 Comuni soci che dai prossimi giorni torna nelle strade del territorio. Dopo il forte messaggio visivo della prima uscita – una pizza “contaminata” da rifiuti, simbolo dell’inciviltà di chi abbandona rifiuti a cielo aperto – e il risotto della seconda uscita, con un risotto condito con i mozziconi di sigaretta gettati a terra, è la volta di un tema ancora più shock: il contrasto ai “bisognini” non raccolti di Fido.

Anche questa terza uscita gioca sul contrasto tra cibo e rifiuti. L’immagine scelta mostra un bel gelato al cioccolato, “specialità dei padroni maleducati” rimproverati con lo slogan:

“L’abbandono per strada è una ricetta difficile da digerire”. Un messaggio ancora più provocatorio e diretto, sempre con l’obiettivo di far riflettere e scardinare comportamenti dannosi spesso considerati “innocui”, ma che hanno un impatto reale sull’ambiente e sul decoro urbano.

“L’abbandono delle deiezioni canine – spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente – è un gesto che molti considerano banale, ma che ha effetti molto concreti: degrado, cattivi odori, rischi igienico-sanitari e un diffuso senso di inciviltà. Per questo abbiamo scelto, su richiesta anche dei nostri Comuni soci, di dedicare la terza fase della campagna a questo tema, continuando a usare la metafora del cibo: nessuno vorrebbe trovarsi davanti un gelato così. Il nostro obiettivo resta lo stesso: provocare una reazione, stimolare un cambiamento culturale e imprimere immagini che restino nella memoria.”

Nel corso del 2025, #Rifiutalabbandono è stato il filo conduttore di tutte le attività educative e di sensibilizzazione di CEM Ambiente. Per seguire tutte le tappe della campagna e restare aggiornati sulle iniziative in programma, è possibile consultare i canali social di CEM Ambiente e il sito www.eventicem.it.

La quarta e ultima uscita della campagna #Rifiutalabbandono, attesa per novembre, sarà dedicata al problema dell’utilizzo errato dei cestini, altro tema molto sentito dai Comuni.

Redazione