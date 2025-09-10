CEM Ambiente. Terza puntata per la campagna #Rifiutalabbandono: al centro i “bisognini” non raccolti

Di
Redazione
-
0
65

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 10 settembre 2025. Contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e promuovere comportamenti civili e responsabili. Questo l’obiettivo della campagna #Rifiutalabbandono, ideata da CEM Ambiente in collaborazione con i 76 Comuni soci che dai prossimi giorni torna nelle strade del territorio. Dopo il forte messaggio visivo della prima uscita – una pizza “contaminata” da rifiuti, simbolo dell’inciviltà di chi abbandona rifiuti a cielo aperto – e il risotto della seconda uscita, con un risotto condito con i mozziconi di sigaretta gettati a terra, è la volta di un tema ancora più shock: il contrasto ai “bisognini” non raccolti di Fido. 

Anche questa terza uscita gioca sul contrasto tra cibo e rifiuti. L’immagine scelta mostra un bel gelato al cioccolato, “specialità dei padroni maleducati” rimproverati con lo slogan:
“L’abbandono per strada è una ricetta difficile da digerire”. Un messaggio ancora più provocatorio e diretto, sempre con l’obiettivo di far riflettere e scardinare comportamenti dannosi spesso considerati “innocui”, ma che hanno un impatto reale sull’ambiente e sul decoro urbano.

“L’abbandono delle deiezioni canine – spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente – è un gesto che molti considerano banale, ma che ha effetti molto concreti: degrado, cattivi odori, rischi igienico-sanitari e un diffuso senso di inciviltà. Per questo abbiamo scelto, su richiesta anche dei nostri Comuni soci, di dedicare la terza fase della campagna a questo tema, continuando a usare la metafora del cibo: nessuno vorrebbe trovarsi davanti un gelato così. Il nostro obiettivo resta lo stesso: provocare una reazione, stimolare un cambiamento culturale e imprimere immagini che restino nella memoria.”

Nel corso del 2025, #Rifiutalabbandono è stato il filo conduttore di tutte le attività educative e di sensibilizzazione di CEM Ambiente. Per seguire tutte le tappe della campagna e restare aggiornati sulle iniziative in programma, è possibile consultare i canali social di CEM Ambiente e il sito www.eventicem.it.

La quarta e ultima uscita della campagna #Rifiutalabbandono, attesa per novembre, sarà dedicata al problema dell’utilizzo errato dei cestini, altro tema molto sentito dai Comuni.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui