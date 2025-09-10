Ceriano – FE- LAB DIFFUSIONE

Il collettivo musicale Fe-Lab,

con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto

organizza

la manifestazione

Fe-Lab Diffusione

Sabato 13 settembre

dalle ore 18.00

presso il Centro Civico Dal Pozzo.

Durante l’evento si esibiranno gli artisti del collettivo: Aria- Delia- Frappè-

Garaggio- Marco Lastella- Premiata Chilleria Italiana- Scighera-

Settemaggio- Telemagenta- War O’ Mind & Il Comitato Scientifico.

Per maggiori informazioni:

https://www.eventbrite.com/e/fe-lab-diffusione-2025-tickets-1444583260419

