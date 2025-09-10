Ceriano – FE- LAB DIFFUSIONE

Il collettivo musicale Fe-Lab,
con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto
organizza
la manifestazione
Fe-Lab Diffusione
Sabato 13 settembre
dalle ore 18.00
presso il Centro Civico Dal Pozzo.
Durante l’evento si esibiranno gli artisti del collettivo: Aria- Delia- Frappè-
Garaggio- Marco Lastella- Premiata Chilleria Italiana- Scighera-
Settemaggio- Telemagenta- War O’ Mind & Il Comitato Scientifico.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.com/e/fe-lab-diffusione-2025-tickets-1444583260419