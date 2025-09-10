Ceriano – ROCK CAMP – OPEN DAY CORSI DI MUSICA

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 settembre 2025.
OPEN DAY CORSI DI MUSICA
13 e 27 settembre
dalle 15.30 alle 18.30
presso la sala banda in Piazza Lombardia.
Per prenotare: chiamare o scrivere al numero
338.8103594 – lacittasonora@gmail.com
Entro il 27 compreso una lezione di prova.
Strumenti: flauto, clarinetto, sax e tromba, canto lirico e moderno,
violino, chitarra classica ed elettrica,
pianoforte e tastiere, basso elettrico, batteria e percussioni.
Costi iscrizione: € 50.00 (€ 25.00 assicurazione e € 25.00 quota associativa)
7 lezioni di 45 minuti € 155.00 o 7 lezioni di 30 minuti € 103.00
Redazione