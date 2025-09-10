Ceriano – ROCK CAMP – OPEN DAY CORSI DI MUSICA

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 settembre 2025.

OPEN DAY CORSI DI MUSICA

13 e 27 settembre

dalle 15.30 alle 18.30

presso la sala banda in Piazza Lombardia.

Per prenotare: chiamare o scrivere al numero

338.8103594 – lacittasonora@gmail.com

Entro il 27 compreso una lezione di prova.

Strumenti: flauto, clarinetto, sax e tromba, canto lirico e moderno,

violino, chitarra classica ed elettrica,

pianoforte e tastiere, basso elettrico, batteria e percussioni.

Costi iscrizione: € 50.00 (€ 25.00 assicurazione e € 25.00 quota associativa)

7 lezioni di 45 minuti € 155.00 o 7 lezioni di 30 minuti € 103.00

