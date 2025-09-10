CreDa Gastronomia Popolare: back to routine & i nuovi servizi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025 – Con settembre la città riprende i suoi ritmi: il lavoro, le abitudini, la quotidianità. È il momento in cui si torna nei posti del cuore, quelli che fanno sentire a casa. Perché se le vacanze sono meravigliose anche tornare alla routine e nei ristoranti che tanto ci sono mancati ha il suo valore.

CreDa – Gastronomia Popolare, il progetto di Crescenzo Morlando e Dario Pisani, nato nel 2024 in via Orti 12 a Milano, dopo aver tenuto compagnia ai milanesi nelle calde serate di agosto, torna ai suoi orari canonici:

dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 23:00
la domenica dalle 11:00 alle 16:00

CreDa è uno di quei luoghi che fanno parte della routine affettiva di chi li frequenta: si viene per mangiare, ma anche per ricordare, riconoscersi e raccontarsi.

La Cucina del Ricordo è questo: rievocare emozioni familiari e sopite attraverso i sapori, partire dalla tradizione popolare per raccontare storie nuove, personali e universali. Da CreDa il piatto non è solo cibo: è memoria, è casa. Tornare qui dopo le vacanze significa ritrovare il profumo della domenica mattina, i pranzi nel dehors, gli aperitivi accompagnati dalla parmigiana e le cene in compagnia.

Il banco gastronomia propone ogni giorno ricette simbolo della cucina partenopea: parmigiana di melanzaneverdure saltatepolpette al ragù di “nonna Maria” e altri piatti pronti sia per l’asporto sia per essere consumati nel locale. Accanto al banco, la cucina espressa accompagna pranzi e cene con piatti che scaldano il cuore: pasta e patategnocchi alla sorrentina e molto altro. Sono sapori che riportano subito a casa, ideali da ritrovare nei giorni in cui si riparte con la quotidianità.

CreDa da oggi è un’esperienza che va oltre le mura di via Orti:

si trasferisce ovunque vogliate – a casa, per una cena preparata dalle mani esperte di chef professionisti, oppure in location d’eccezione, per deliziare ogni ospite con un menù condiviso e personalizzato.

Grazie ai servizi di catering, banqueting, showcooking e chef a domicilio, CreDa porta la sua atmosfera e i suoi sapori popolari ovunque, trasformando ogni evento in un momento di convivialità autentica.

