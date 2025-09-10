Esselunga cresce a Rozzano con una maggiore offerta

Nel rinnovato superstore apre anche la Profumeria eb®

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 10 settembre 2025. A dieci anni di distanza dall’apertura, avvenuta il 14 ottobre 2015, Esselunga inaugura il superstore di Rozzano lungo via Manzoni, angolo via Brodolini: il negozio, grazie alla nuova superficie di vendita di 4450 metri quadri, può così ampliare l’offerta ai clienti garantendo, attraverso i più moderni reparti, un numero maggiore di referenze e prodotti, oltre a proporre un Bar Atlantic con nuovi arredi, vetrine espositive e un dehor esterno.

L’ampliamento, grazie alla ridistribuzione degli spazi interni, si è realizzato interamente all’interno dell’edificio esistente del 2015 senza alcun incremento volumetrico, alcuna nuova edificazione e senza consumo di suolo. Una scelta che riflette l’impegno concreto per la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio esistente.

Esselunga rafforza il proprio ruolo per la comunità di Rozzano e conferma la volontà di coniugare sviluppo, attenzione al cliente e rispetto del territorio.

Tra le principali novità ci sono l’enoteca con la presenza di un sommelier e la parafarmacia, oltre a nuovi banchi per i surgelati con impianti moderni e maggiori spazi in più per i reparti freschi.

L’ampliamento risponde alle esigenze dei consumatori, come dimostra un’indagine condotta nel 2024, che ha rilevato un riscontro positivo da parte della clientela. In particolare, su oltre 1.500 persone intervistate, la maggioranza assoluta (circa l’87%) ha valutato favorevolmente la maggiore offerta di prodotti e la profondità dell’assortimento, confermando così la fiducia nell’insegna.

Le risposte dei clienti hanno evidenziato un apprezzamento per una più ampia selezione di prodotti freschi, ma anche per l’estensione dell’offerta nel settore non alimentare.

Novità assoluta, a Rozzano arriva il marchio eb®, la profumeria della rete di beauty store del Gruppo Esselunga che da oltre vent’anni offre ai clienti prodotti e servizi qualità.

Nel beauty store di Rozzano, su uno spazio di 150 metri quadri, è possibile trovare prestigiosi brand di profumeria, prodotti viso e corpo, make-up e una proposta di accessori accuratamente selezionati.

Un luogo dove sedute di make-up, consulenze beauty e di armocromia arricchiscono una vasta proposta di assortimento.

I beauty store eb® ad oggi sono 49 e si trovano all’interno o in prossimità dei negozi Esselunga in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Eb® permette anche acquisti e prenotazione dei servizi online sul sito ebprofumerie.it.

Nella foto del taglio del nastro, da sinistra: Attilio Fontana, Francesco Moncada, Giulia Terzi, Mattia Ferretti, Cristina Ferretti, Raimondo Nappa, Giuliana Albera, Marina Caprotti.

