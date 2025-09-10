Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 6

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025.  Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Mercoledì 10 settembre 

Ore 18.30 – Giù le mani dai nostri figli! Educazione sessuo affettiva: come, quando e perchè?

Con: Veronica Corbellini, Francesco Ferreri, Ivano Messinese, Morena Nerri

Rappresentanze universitarie e studentesche

Modera: Beatrice Bobrov

Ore 20.30 – Le città dei saperi e della conoscenza

Con: Tito Boeri, Giovanna Iannantuoni, Venanzio Postiglione

Modera: Lorenza Ghidini

Ore 21.30 – Siamo tornati davanti alle fabbriche!

Con: Elena Dorin, Paolo Romano, Natascia Tosoni

Insieme a: Lavoratori e lavoratrici, delegati sindacalI

Ore 18.30 – La rivalsa del nero

Con l’autore: Fabio Salamida

Con: Francesco Ascioti, Natale Carapellese, Monica Romano, Federica Valcauda

Modera: Michele Migone

Ore 20.00 – Alla ‘ndrangheta piacciono le curve. Un aggiornamento sulla presenza criminale mafiosa in lombardia

Con: David Gentili, Ilaria Ramoni

Ore 21.15 – Decreto caivano: minori solo tra sbarre, celle e muri

Con: Daniela Barone, Lamberto Bertolé, Franco Mirabelli, Giuseppe Scutellà, Walter Verini

Con la partecipazione di: Teatropuntozero Beccaria

Ore 18.30 – La cultura della sicurezza

Con gli autori: Franco Gabrielli, Elisabetta Trinchero

Con: Caterina Antola, Roberto Cornelli, Matteo Mauri, Santo Minniti

Modera: Giordano Ghioni

Ore 21.00 – Manifesto per un’altra economia e un’altra politica

Con l’autore: Emanuele Felice

Con: Paola Bocci, Valentina Cappelletti, Arturo Scotto, Roberto Speranza, Massimiliano Tarantino

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna. 

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

