Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 6

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025. Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Mercoledì 10 settembre
Ore 18.30 – Giù le mani dai nostri figli! Educazione sessuo affettiva: come, quando e perchè?
Con: Veronica Corbellini, Francesco Ferreri, Ivano Messinese, Morena Nerri
Rappresentanze universitarie e studentesche
Modera: Beatrice Bobrov
Ore 20.30 – Le città dei saperi e della conoscenza
Con: Tito Boeri, Giovanna Iannantuoni, Venanzio Postiglione
Modera: Lorenza Ghidini
Ore 21.30 – Siamo tornati davanti alle fabbriche!
Con: Elena Dorin, Paolo Romano, Natascia Tosoni
Insieme a: Lavoratori e lavoratrici, delegati sindacalI
Ore 18.30 – La rivalsa del nero
Con l’autore: Fabio Salamida
Con: Francesco Ascioti, Natale Carapellese, Monica Romano, Federica Valcauda
Modera: Michele Migone
Ore 20.00 – Alla ‘ndrangheta piacciono le curve. Un aggiornamento sulla presenza criminale mafiosa in lombardia
Con: David Gentili, Ilaria Ramoni
Ore 21.15 – Decreto caivano: minori solo tra sbarre, celle e muri
Con: Daniela Barone, Lamberto Bertolé, Franco Mirabelli, Giuseppe Scutellà, Walter Verini
Con la partecipazione di: Teatropuntozero Beccaria
Ore 18.30 – La cultura della sicurezza
Con gli autori: Franco Gabrielli, Elisabetta Trinchero
Con: Caterina Antola, Roberto Cornelli, Matteo Mauri, Santo Minniti
Modera: Giordano Ghioni
Ore 21.00 – Manifesto per un’altra economia e un’altra politica
Con l’autore: Emanuele Felice
Con: Paola Bocci, Valentina Cappelletti, Arturo Scotto, Roberto Speranza, Massimiliano Tarantino
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
Redazione