Fiera Milano Live, biglietti omaggio per i giovani attivi per cultura e volontariato

Gli organizzatori hanno offerto alcune gratuità per i rhodensi, il Comune le ha destinate ai ragazzi che si sono dati da fare per la comunità

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 settembre 2025. Dopo il successo del 2024, con 200mila spettatori nell’arco di diverse serate, a Fiera Milano Rho è partita sabato 6 settembre con la presenza di Salmo la stagione dei concerti di Fiera Milano Live.
Sono serate rivolte in particolare a un pubblico giovane, vista la presenza di molti rapper e trapper. Gli organizzatori hanno deciso di offrire alcune gratuità ai rhodensi e il Comune di Rho le ha destinate a giovani che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale offrendo il loro tempo per eventi culturali e di volontariato.La rassegna Fiera Milano Live prevede sei date: dopo il grande successo di “Lebonski Park”, ci sarà questa sera Emis Killa con “EM16”; Tony Boy l’11 settembre; Sfera Ebbasta & Shiva nella “SMG One Night Only” il 13 settembre; il “Gran Teatro di Ghali” il 20 settembre; gran finale con Gigi D’Agostino il prossimo 27 settembre.
Fiera Milano Live offre un’esperienza musicale all’aperto, con spazi ampi, aree relax e punti ristoro. I concerti si tengono nella nuova venue outdoor situata all’interno del complesso espositivo, a Cargo 1, con ingresso pedonale da viale delle Ferrovie.
Sul sito https://www.vivoconcerti.com/roster/fiera-milano-live/fiera-milano-live-edizione-2025 sono indicate le tipologie di biglietti disponibili. 

“Anche quest’anno viene garantita una attenzione particolare ai residenti in città, rivolta soprattutto a un pubblico giovane. Insieme al collega Paolo Bianchi, abbiamo pensato di destinare gli omaggi a ragazzi e ragazze che si sono dati da fare al servizio della comunità nel corso dell’estate  – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro –. Ringraziamo Fiera Milano e gli organizzatori per questa opportunità: accanto agli spazi legati alle esposizioni si fa largo una intensa attività musicale, che richiama a Rho tantissime persone. La città cresce, attraendo diverse generazioni”. 

Nella foto l’area di Fiera Milano Live stracolma di pubblico nel 2024

