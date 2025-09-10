Le Acli di Abbiategrasso venerdì 19 settembre ore 20.30 presso il Cortile del Castello Visconteo festeggiano gli 80 anni

all’interno della serata lo spettacolo 80STORIA

Milano 10 settembre 2025 – Si terranno venerdì 19 settembre alle 20.30 nella splendida cornice del Cortile del Castello Visconteo i festeggiamenti per gli 80 anni del circolo di Abbiategrasso: una presenza significatica che ha accompagnato la storia e lo sviluppo della Città.

Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, nascono subito dopo la Liberazione dalla dittatura fascista, per promuovere i diritti dei lavoratori e il loro percorso di costruzione di cittadinanza attiva sui territori.

Ad Abbiategrasso le ACLI, nate nell’autunno del 1945, sono state parte attiva della vita cittadina da 80 anni, con la loro capacità di aggregare (nel tempo si sono avuti sul territorio comunale anche 3 circoli ACLI contemporaneamente attivi), ma anche con la concretezza dei propri servizi ai cittadini: il Patronato ACLI, il servizio di più antica data ( che festeggia anch’esso quest’anno i suoi primi 80 anni), la cooperazione edilizia, che ha reso accessibile a tante persone il progetto di una casa di proprietà, il CAF ACLI con l’assistenza per le questioni fiscali e contabili, SAF ACLI, leader nella gestione del servizio di lavoro domestico e di cura (Colf e Badanti) e più recentemente lo Sportello Salute, che intende supportare i cittadini nell’accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie prescritte a garanzia del diritto fondamentale alla salute.

“La capacità di tenere insieme il servizio e la promozione sociale è forse la caratteristica peculiare delle ACLI, che anche ad Abbiategrasso è sempre stata ben visibile. In 80 anni di storia abbiamo dato risposte competenti alle persone, ma abbiamo anche costruito legami, promosso sviluppo del territorio, offerto tanti dirigenti alle amministrazioni locali e non solo che nel tempo si sono susseguite. Negli archivi del circolo ci siamo imbattuti in una curiosità degna di nota: la prima uscita pubblica sui giornali locali del circolo di Santa Maria è stata la creazione di una Filodrammatica femminile che ha proposto alla cittadinanza uno spettacolo teatrale. Così, per festeggiare questi nostri 80 anni, abbiamo deciso di offrire alla città “80storia”, uno spettacolo divertente ma anche istruttivo, che racconta la storia delle ACLI, la cui prima rappresentazione si è tenuta lo scorso novembre presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nello spettacolo, ideato e scritto dall’Area Cultura delle Acli nazionali, saranno inserite anche testimonianze della storia del nostro circolo. Per consegnare la storia al futuro, la serata sarà condotta da giovani soci”

Con queste parole Anna Ricotti, presidente del Circolo ACLI di Abbiategrasso, presenta la serata di venerdì 19 settembre alle ore 20.30, quando, presso il Cortile del Castello Visconteo, si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo di Massimo Donati dedicato alla storia dell’associazione con gli attori Eva Martucci e Giacomo Rosselli.

Saranno presenti per l’occasione il Presidente Nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia, il Presidente Nazionale del Patronato ACLI, Paolo Ricotti, la Presidente Provinciale delle ACLI Milanesi, Delfina Colombo

Redazione