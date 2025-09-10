MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDRAULICO E TEMPORALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025 – Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, idraulico e temporali fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 10 settembre, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.



Durante le allerte si raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda quindi attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi.

È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.