MILANO. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026, DOMANI (ORE 10.30) ASSESSORE TIRONI A CERIMONIA AL LICEO BERCHET

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025. L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi interverrà domani, giovedì 11 settembre, a Milano, alla cerimonia per l’avvio dell’anno scolastico 2025/26 in programma al Liceo Ginnasio ‘Giovanni Berchet’ in via della Commenda.

Sarà presente anche il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Luciana Volta.

Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali, si alterneranno, tra gli altri, Clara Atorino, dirigente scolastico Liceo Berchet; Domenico Guglielmo, dirigente scolastico uscente Berchet; Natalia Di Nardo, dirigente scolastico Istituto comprensivo ‘Commenda’; Luca Mari, professore Ordinario di Scienza della misurazione (Università di Castellanza); Pietro De Luca, Associazione ex alunni ‘Il mio Berchet’.

Successivamente, l’assessore Tironi, insieme al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti e al direttore Usr Volta parteciperanno all’avvio dell’anno scolastico al Collegio ‘San Carlo’ (corso Magenta, 71). Saranno accolte dal Rettore e dallo Staff di Direzione e poi assisteranno alla cerimonia dell’Alzabandiera.

Presenti il Questore di Milano Dott. Bruno Megale e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano, Generale di Brigata Rodolfo Santovito.

– ore 10.30, Liceo Ginnasio ‘Giovanni Berchet’ (via della Commenda, 26 – Milano);

– ore 11.45, Collegio ‘San Carlo’ (corso Magenta, 71 – Milano).

