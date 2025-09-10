MOBILITÀ. ZTL QUADRILATERO, DAL 15 SETTEMBRE ATTIVE LE TELECAMERE PER IL SANZIONAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025 – Da lunedì 15 settembre entrerà in vigore il sanzionamento elettronico nella Ztl Quadrilatero, attraverso il sistema di telecamere installate ai varchi di accesso.

La Zona a traffico limitato, attiva 24 ore su 24, è compresa nell’area delimitata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca e dall’area pedonale di corso Vittorio Emanuele.



I residenti e i proprietari di box, una volta registrata la targa sul sito del Comune, possono accedere sempre, mentre è necessario registrare volta per volta i veicoli degli accompagnatori di residenti e domiciliati e l’ingresso è consentito per un solo veicolo al giorno.

La necessità di registrarsi vale anche per i veicoli riservati all’organizzazione di manifestazioni o eventi, oppure servizi di lavanderia, artigiani e imprese titolari di contratti di lavoro continuativi, addetti alla raccolta dei rifiuti, veicoli elettrici o ibridi per servizio postale o i veicoli di proprietà o in disponibilità ad agenzie stampa, giornali, quotidiani, radio e televisioni.

Per i mezzi di imprese di pronto intervento o quelli presi in custodia (servizio car valet) è necessario chiedere l’autorizzazione entro le ore 24 del giorno successivo all’accesso. Mentre per i clienti delle strutture ricettive o parcheggi in struttura, la segnalazione è a carico degli hotel o delle autorimesse.



Sono previste deroghe e fasce orarie dedicate per consentire l’ingresso ai mezzi a servizio delle attività economiche.

I veicoli destinati al trasporto di merci possono accedere nella Ztl tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 20 all’1 di notte, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Se questi veicoli sono utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati (ad esempio latte e brioches) possono entrare anche dalle 4.30 alle 7.30. Per le imprese che effettuano attività di corriere espresso internazionale è possibile chiedere la deroga di accesso anche dalle 16 alle 18.

I veicoli per il trasporto di alimenti deperibili, come i furgoni isotermici o coibentati, hanno tre fasce di accesso possibili: dalle 9 alle 11, dalle 16 alle 18 e dalle 20 all’1 di notte. Mentre per i mezzi trasporto merci diretti alle aree pedonali di San Paolo, San Raffaele, via Berchet, un tratto di via Marino, via Ugo Foscolo, via Ragazzi del ’99 e via Santa Redegonda è possibile l’ingresso tutti i giorni dalle 2 di notte alle 8 del mattino.



Per il primo anno di attivazione, ovvero fino all’11 maggio 2026, le moto e i ciclomotori potranno accedere alla Ztl h24 in qualsiasi orario.

Redazione

