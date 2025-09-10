Olgiate Molgora / Casa Famiglia: la musica cura il corpo e l’anima. Per i Residenti un grande pomeriggio di musica

(mi-lorenteggio.com) OLGIATE MOLGORA, 10 settembre 2025. – La Casa Famiglia di Olgiate Molgora, nei giorni scorsi ha aperto le porte ad una grande iniziativa: con grande gioia e profonda emozione, la Coordinatrice Erika Lupo, ha infatti dato il benvenuto ad un evento musicale, pensato non solo come un momento di svago e condivisione, ma anche come occasione per celebrare qualcosa di ancora più prezioso, le relazioni umane che ogni giorno si costruiscono, si rafforzano e si custodiscono all’interno della Residenza. Nel corso dell’apprezzata e partecipata iniziativa si sono esibiti in Casa Famiglia direttamente dal programma televisivo “Voci in Piazza” l’Orchestra Oscar e Valentina con Omar Aminti e la band Aemmeuno Reunion con tributo ai Pooh, Renato Zero e Vasco Rossi.

Nel discorso di apertura, a fianco della Coordinatrice, l’animatore Christian Moioli ha sottolineato “come la musica sia un linguaggio universale e non abbia bisogno di parole per arrivare al cuore, proprio come le relazioni più autentiche, quelle che si fondano sulla fiducia, sull’ascolto, sulla presenza”. “In questa giornata insieme siamo qui – ospiti, familiari, operatori – per onorare quei legami invisibili ma fortissimi che ci uniscono. Legami fatti di piccoli gesti quotidiani, di sguardi, di sorrisi, di mani che si stringono” ha concluso Moioli.

“In una RSA si vive una dimensione speciale: non si tratta solo di assistenza sanitaria o cura, ma di vita vissuta insieme. Ogni giorno impariamo a conoscerci, a riconoscerci, a sostenerci. Tutti gli operatori non sono solo professionisti: sono presenze affidabili, compagni di viaggio. I familiari -ha proseguito la Coordinatrice- non sono semplici visitatori: sono parte attiva di questa grande famiglia, e i nostri Residenti sono il cuore pulsante di tutto: con le loro storie, le loro emozioni, i loro insegnamenti”.

