Rho. Sabato 13 settembre Sbaracco e Mercato Contadino

Bancarelle degli agricoltori in piazza San Vittore, prodotti in vendita all’aperto lungo le vie del centro

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 settembre 2025. Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, torna lo Sbaracco: molti negozi del centro esporranno all’aperto la loro merce, lanciando sconti e promozioni, entrando direttamente in dialogo con la clientela. Come di consueto, grazie a una tessera punti, chi farà acquisti in quattro diversi negozi e collezionerà quattro diversi timbri, riceverà un gadget offerto dall’Assessorato al Commercio che potrà ritirare a uno stand allestito davanti al punto vendita del merchandising rhodense in piazza San Vittore 14, ora oggetto di lavori in vista della prossima riapertura.

Lo Sbaracco nasce come sempre d’intesa con la delegazione rhodense di Confcommercio, guidata dalla presidente Patrizia Giudici, nell’ambito del Distretto urbano del Commercio e in collaborazione con Shopping and Living.

In piazza San Vittore sarà presente per tutta la mattinata, dalle 8.30 alle 12.30, anche il Mercato Contadino, con produttori del territorio e prodotti a chilometro zero. Radio Cluster accompagnerà la giornata con la sua base musicale, ricordando ai passanti i due appuntamenti.

“Lo Sbaracco attira sempre tantissime persone, offre l’occasione di incontrare i commercianti in modo diverso e permette di vivere la città passeggiando in sicurezza per le vie del centro, all’aperto – commenta l’Assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani – Fare acquisti nei nostri negozi di vicinato è il gesto più semplice e concreto per sostenere il nostro centro commerciale naturale. Grazie alla collaborazione con chi si occupa del merchandising a marchio Rho, saranno a disposizione simpatici gadget da conquistare con acquisti diversificati in più negozi della città”.

La concomitanza dei due appuntamenti comporta variazioni alla viabilità necessarie a garantire la sicurezza di cittadini e pedoni:

Dalle 9.30 alle 20 divieto di transito, anche per i residenti all’interno della Zona a Traffico Limitato e in via Madonna, tra via Serra e corso Europa;

Dalle 9 alle 20 divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, anche per i residenti, in c.so Garibaldi tra piazza San Vittore e via Dante;

Dalle 9.30 alle 20 diventano strade a fondo cieco:

– via Bugatti e via Livello con accesso da via Dante

– via Pomè, nel tratto compreso tra via Martiri di Belfiore e L.go Kennedy/via Madonna

– largo Kennedy

– via Serra, nel tratto compreso tra via Goglio e via Madonna

– via Tibaldi con accesso da corso Europa

– via Machiavelli, nel tratto compreso tra via Goglio e via Madonna.

Redazione