ROSSI (DG AIRES): “BONUS ELETTRODOMESTICI. BASTA RINVII: NEGOZI PRONTI A PARTIRE, MA MANCA ANCORA LA PIATTAFORMA DEL MINISTERO PER LA EMISSIONE DEI BUONI AI CITTADINI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025 – “Da settimane leggiamo annunci sull’imminente avvio del bonus elettrodomestici, ma la realtà è che finché non sarà attiva la piattaforma digitale i consumatori non potranno avere in mano il buono da spendere nei nostri negozi. È tempo di passare dalle parole ai fatti”.

È il commento di Davide Rossi, Direttore Generale della Aires – Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, alle notizie relative all’imminente attuazione del decreto ministeriale che dovrebbe sbloccare il contributo elettrodomestici.

“Abbiamo sostenuto con forza questa misura sin dall’inizio, perché la riteniamo utile alle famiglie e coerente con l’obiettivo di accelerare il rinnovo del parco elettrodomestici, sostituendo i prodotti obsoleti e meno efficienti con modelli di nuova generazione, più sicuri e sostenibili. Dal nostro punto di vista – aggiunge Rossi – siamo prontissimi a partire e abbiamo sollecitato più volte al Ministero un rapido completamento dell’iter. Tuttavia, senza la piattaforma che consenta ai cittadini di ottenere concretamente il bonus, il rischio è che resti solo un annuncio, mentre i consumatori hanno bisogno di certezze. Siamo stati convocati per il 17 settembre dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: ci auguriamo che quella sia l’occasione definitiva per chiarire tempi e modalità operative. Ogni giorno di ritardo priva le famiglie di un sostegno concreto agli acquisti e rallenta il percorso verso la transizione energetica. Non c’è più tempo da perdere: la misura deve diventare realtà subito”.

Redazione