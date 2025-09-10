Sicuritalia cerca 400 tra Guardie Giurate e Operatori Fiduciari entro fine 2025

Le nuove risorse saranno operative in particolare in Lombardia e Veneto.

90 posizioni aperte su Milano. Gli interessati possono inviare le candidature attraverso la pagina “lavora con noi” del sito.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025. Sicuritalia, leader in Italia e secondo player privato in Europa in ambito Security, cerca 400 risorse da inserire nel proprio organico entro la fine del 2025. Nello specifico, l’attuale campagna di recruiting è finalizzata all’inserimento in azienda di 250 Guardie Giurate e 150 Operatori Fiduciari.

Le selezioni sono attive su tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alle regioni Lombardia e Veneto, dove è concentrata la maggior parte delle posizioni aperte. Spicca l’area di Milano, dove si ricercano circa 90 figure tra Guardie Giurate e Operatori Fiduciari, mentre in Veneto la prevalenza delle selezioni riguarda la provincia di Verona.

Le nuove risorse andranno ad operare in differenti contesti operativi: in Lombardia saranno numerosi gli inserimenti nel settore trasporti, sia in ambito ferroviario sia aeroportuale, oltre che in aziende tech leader a livello globale. In Veneto, invece, è prevalente l’inserimento in ambito industriale, con player di primo piano del settore energetico e manifatturiero.

La ricerca è rivolta a candidati maggiorenni, in possesso di requisiti giuridici e psico-attitudinali. Alle nuove risorse, per cui è prevista l’assunzione attraverso contratto a tempo indeterminato, è richiesto interesse verso l’ambito sicurezza, flessibilità organizzativa e oraria, disponibilità a lavorare su turni, anche di notte e nel weekend. In alcuni casi, sulla base di specifiche richieste dei clienti, sarà richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, e pregresse competenze nel settore. A tutti neoassunti sarà riservato una fase di onboarding individuale all’interno dell’azienda, e un percorso di formazione per il conseguimento di competenze tecniche previste dal singolo appalto.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente a Sicuritalia attraverso la pagina “lavora con noi” del sito: https://www.sicuritalia.it/lavora-con-noi/

Il gruppo Sicuritalia

è il leader in Italia nel settore della sicurezza, con 750 milioni di Euro di ricavi e 17.500 dipendenti;

agisce attraverso 5 divisioni: Vigilanza Privata, Sicurezza Fisica, Security Systems, Security Solutions e Facility Management. La gamma di prodotti e servizi offerti si sviluppano dalla Vigilanza e la Sicurezza Fisica fino a servizi di Security Engineering, Intelligence & Risk Management, Cyber Security, Igiene ambientale e Logistica integrata.

ha più di 100.000 clienti, fra i quali annovera la maggior parte delle principali grandi aziende operanti in Italia nei settori industriale, bancario, commerciale e pubblico (Intesa SanPaolo, Unicredit, Coop, TIM, Leonardo, Fincantieri, Eni, Enel, …).

Redazione