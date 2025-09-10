SOLARO/MI. DOMANI AL PARCO DELLE GROANE ASSESSORE LA RUSSA INCONTRA COMANDANTI POLIZIE LOCALI

APPUNTAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SULLA SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025. L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, incontra, domani, 11 settembre, a Solaro (Milano), i Comandanti delle Polizie locali per dare il via alle attività di controllo del progetto ‘Parchi e stazioni sicure 2025’ nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

L’obiettivo dell’accordo, per il quale Regione Lombardia ha stanziato 45.000 euro, è promuovere la sicurezza urbana e stradale nelle aree del Parco e in prossimità delle stazioni ferroviarie, attraverso la sinergia operativa delle Polizie locali.

– ore 11, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea (via della Polveriera, 2 – Solaro/MI).

Redazione