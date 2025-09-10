SORPRESA SUI BINARI: A MILANO IL PESTO POLLI VIAGGIA IN TRAM. UN SETTEMBRE DI SAPORI E STORIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2025 – Due icone italiane si incontrano sui binari: il tram storico di Milano, simbolo della città, per tutto il mese di settembre, si veste dei colori e del sapore del Pesto Polli, portando un messaggio di tradizione e gusto per le vie della città.

Dal centro, con tappe in Duomo e Cordusio, fino alle zone residenziali, il tram “al pesto” promette di stupire e deliziare i milanesi con la sua presenza insolita e vivace.

L’iniziativa si posiziona tra le scelte strategiche di Polli, marchio storico nel settore delle conserve vegetali da oltre 150 anni, per rafforzare la presenza del brand anche nel mercato del pesto, comunicando l’impegno di Polli per la qualità, il gusto e l’innovazione.

Per produrre il Pesto alla Genovese Polli, viene utilizzato solo basilico 100% italiano e certificato, che viene lavorato freschissimo entro 24 ore dalla raccolta. A completare il tutto, l’aggiunta di pregiati formaggi italiani DOP, anacardi e pinoli, che ne esaltano il sapore unico.

F.lli Polli S.p.A.

Nata nel 1872 grazie allo spirito imprenditoriale di Fausto Polli, è azienda leader nel settore dei pesti, condimenti per pasta e delle conserve vegetali, con un fatturato di 193 milioni di euro nel 2024 (di cui il 78% all’estero) e una spiccata propensione per l’innovazione e la sostenibilità.

Presente in 60 paesi del mondo, il gruppo Polli dispone di quattro stabilimenti all’avanguardia, modelli di efficienza, tecnologia e flessibilità produttiva, in cui vengono processati ogni anno più di 42 tipi di verdure, tra cui circa 7.500 tonnellate di foglie di basilico, e prodotte più di 210 milioni di confezioni, che danno vita ad una ricchissima gamma di prodotti in grado di soddisfare le più diverse esigenze di consumo. Il Gruppo Polli dà lavoro a 410 dipendenti circa e vanta 3 filiali commerciali di proprietà in Germania, Francia e UK.