VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2025 AL SEPTEMBER PARK DI BERGAMO OSPITA, PER LA PRIMA VOLTA IN CITTÀ E IN UN LUNA PARK ITALIANO, UNO SPETTACOLO DI DRONI LUMINOSI

Il September Park torna in città con oltre sessanta attrazioni e un calendario di appuntamenti che include lo spettacolo di droni di venerdì 12 settembre, per la prima volta a Bergamo e all’interno di un luna park italiano, e prosegue con spettacoli e iniziative fino al 21 settembre.

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 10 settembre 2025. Venerdì 12 settembre il September Park ospita uno spettacolo di droni, per la prima volta all’interno di un luna park italiano. Un centinaio di droni luminosi, ciascuno dotato di led RGB, illumineranno il cielo sopra via Borgo Palazzo componendo scritte, figure e coreografie sincronizzate. Quest’anno la gestione della sicurezza è stata affidata a Titan Security, già attiva nei principali luna park italiani, con l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza ancora più alto per tutti i visitatori.

«Il September Park rappresenta una tradizione storica per la nostra città, capace di rinnovarsi e coinvolgere ogni anno migliaia di visitatori – commenta il Vicesindaco Sergio Gandi – La sua presenza testimonia non solo un’importante ricorrenza, quella dei 125 anni, ma anche il valore sociale e culturale di un luogo che da generazioni accompagna le famiglie bergamasche. Come Amministrazione comunale siamo felici di poter condividere questo anniversario insieme ai cittadini e agli operatori del settore, che con il loro impegno contribuiscono a rendere Bergamo sempre più viva e attrattiva».

«Siamo felici di essere tornati a Bergamo dopo l’ottimo riscontro ottenuto in primavera – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park – e ancora più orgogliosi di farlo in un anno speciale come questo, che segna 125 anni dalla prima apertura September Park qui a Bergamo. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le famiglie e i giovani, rinnovando ogni volta l’offerta con proposte adatte a tutte le generazioni. Per garantire una maggiore tranquillità a tutti i visitatori, abbiamo inoltre rafforzato lo staff della sicurezza, con un presidio più ampio e organizzato».

Il September Park rimane aperto fino a domenica 21 settembre, con oltre cinquanta attrazioni attive ogni giorno e un ricco calendario di eventi. Domenica 21 settembre l’evento conclusivo con il Labubu Day, occasione per incontrare i celebri Labubu e scattare foto ricordo. Tutti i mercoledì saranno inoltre attive alcune promozioni su tutte le attrazioni.

Durante l’intera permanenza del luna park saranno attive promozioni esclusive tramite un’app dedicata “AlphaLunaPark” e coupon stampabili, con sconti variabili applicati direttamente dai gestori delle singole attrazioni.

Gli orari di apertura del September Park di Bergamo 2025 sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 18.30 alle 24; il venerdì dalle 18.30 fino all’una di notte; il sabato dalle 16 fino all’una di notte; la domenica dalle 16 alle 24.