10 Sfumature di Foliage in Valtellina: 10 itinerari tra cascate, laghi e vigneti

Di
Redazione
-
0
21

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 11 settembre 2025 – Tra le esperienze per innamorarsi dei colori del territorio valtellinese, si può passeggiare tra i vigneti, scoprire i borghi del fondovalle o spingersi verso le mete più in quota. Nel percorso si incontrano laghetti cristallini, cascate, riserve naturali: ogni occasione riempie lo sguardo di meraviglia. Ecco le 10 proposte per vivere al meglio il foliage in tutte le aree della Valtellina:

  • Dalla Bassa alla Media Valtellina, lungo la Via dei Terrazzamenti
  • Val Tartano: il foliage visto dall’alto
  • In Valchiavenna, tra cascate e gradini
  • A Madesimo, dal Lago Azzurro al Rifugio Bertacchi
  • Val Masino e Val di Mello, tra icone naturali nella luce autunnale
  • In Valmalenco, escursione al Lago Lagazzuolo
  • Ad Aprica, i sentieri e la torbiera
  • In Valfurva, percorrere la Val Zebrù nel Parco Nazionale dello Stelvio
  • In Valdidentro, Val Viola e i Laghi di Cancano
  • A Livigno, in Val Alpisella per raggiungere le sorgenti dell’Adda

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui