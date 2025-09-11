10 Sfumature di Foliage in Valtellina: 10 itinerari tra cascate, laghi e vigneti

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 11 settembre 2025 – Tra le esperienze per innamorarsi dei colori del territorio valtellinese, si può passeggiare tra i vigneti, scoprire i borghi del fondovalle o spingersi verso le mete più in quota. Nel percorso si incontrano laghetti cristallini, cascate, riserve naturali: ogni occasione riempie lo sguardo di meraviglia. Ecco le 10 proposte per vivere al meglio il foliage in tutte le aree della Valtellina:
- Dalla Bassa alla Media Valtellina, lungo la Via dei Terrazzamenti
- Val Tartano: il foliage visto dall’alto
- In Valchiavenna, tra cascate e gradini
- A Madesimo, dal Lago Azzurro al Rifugio Bertacchi
- Val Masino e Val di Mello, tra icone naturali nella luce autunnale
- In Valmalenco, escursione al Lago Lagazzuolo
- Ad Aprica, i sentieri e la torbiera
- In Valfurva, percorrere la Val Zebrù nel Parco Nazionale dello Stelvio
- In Valdidentro, Val Viola e i Laghi di Cancano
- A Livigno, in Val Alpisella per raggiungere le sorgenti dell’Adda
Redazione