“Basiglio è”: il piacere di stare insieme

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, tornano gli appuntamenti per tutte le età proposti dalla festa patronale, che si svolgeranno su tutto il territorio comunale

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 11 settembre 2025 – Tre giorni di iniziative all’insegna della convivialità: da venerdì 12 a domenica 14 settembre torna “Basiglio è”, la festa patronale in onore delle sante Agata e Eurosia. Quest’anno, i numerosi appuntamenti pensati per tutte le età verranno presentati dalla dj di Radio 105 Ylenia Baccaro, tra i conduttori del programma “Tutto esaurito”.

Il ricco calendario della kermesse cittadina verrà aperto venerdì da varie iniziative nel centro storico che verranno riproposte fino a domenica: saranno presenti gli stand e i gazebi delle “Associazioni in piazza”, con i quali presenteranno le loro attività; alle ore 19.30 si terrà la “Cena in piazza” per gustare prelibatezze insieme ai propri familiari e amici; verrà esposta (Palazzo Albertario, sabato e domenica) la mostra di pittura dell’Associazione pittori di Basiglio; sarà presente la mostra dell’artigianato “CreAttive Ciarlasche”; lo stand della “Biblioteca fuori di sé” permetterà di conoscere i suoi servizi e attività e di ritirare un libro in regalo, per tutte le età.

«Saranno tre giorni – commenta la sindaca Lidia Reale – all’insegna della convivialità, per scoprire le opportunità che offre il nostro territorio e le associazioni che ne animano il tessuto sociale».

L’offerta spazia dallo sport (con il memorial Pipini, gli Open Day del Real Basiglio, la presentazione delle

associazioni sportive e il torneo da ping-pong) agli appuntamenti per i bambini e per i ragazzi (giochi dei

nonni; laboratori di danza, musica e pittura; letture e animazioni per sensibilizzare sul rischio del gioco

d’azzardo; urban street art and dance; bibliopoint manga e fumetti e dimostrazione di disegno anime),

dalle iniziative dedicate ai nostri amici animali (avvicinamento al test CAE1 per cani e padroni; esibizioni

di dog dance e disco dog) alla musica dal vivo per tutti i gusti (dj set, concerto d’organo e vespero

cantato; viaggio negli anni Ottanta, Novanta e Duemila; le più belle canzoni del Festival di Sanremo; la

pizzica).

Durante la festa patronale, inoltre, sarà possibile partecipare a un volo assistito gratuito in mongolfiera,

gustare la risottata che si terrà domenica 14 settembre alle ore 13 in piazza Mons. Rossi (prenotazioni

entro venerdì 12 al cell. 349 2574161), visitare il borgo di Vione, l’antica chiesa di San Bernardo abate

e gli orti comunali gestiti dall’associazione “El verzee de Basèi”.

Si terrà anche l’inaugurazione del parco giochi Ontani, dotato di giochi e arredi che lo hanno reso

inclusivo dei bambini diversamente abili (sabato 13 settembre alle ore 10), la premiazione dei concorsi

“Un titolo in un click” e “Basiglio in fiore” (sabato alle ore 20, sul palco allestito nel centro storico) e la

presentazione del progetto di musica, danza e teatro per adolescenti e adulti offerta dalla nuova Casa

della danza e della musica (domenica alle ore 18.30).

